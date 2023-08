Auto vliegt na crash het bos in: 'Hoe zijn we hier levend uit gekomen'

Drie jonge mannen zijn dinsdagochtend wonder boven wonder met de schrik vrijgekomen, toen ze na een botsing met hun auto van de weg schoten en meters verderop in de bossen eindigden. Dat gebeurde op de A59 ter hoogte van knooppunt Paalgraven.

Het ging mis toen de auto in botsing kwam met de voorligger. Door de relatief kleine schade aan die auto, lijkt het geen al te grote klap te zijn geweest. Toch is de jonge bestuurder vervolgens blijkbaar de macht over het stuur kwijtgeraakt.

Vervolgens is de auto van de weg geraakt, door de sloot heen gereden en een meter of twintig verderop op z'n kant in het bos geëindigd. Onderweg werden ook nog een paar bomen geraakt, die vervolgens braken. Op foto's is te zien hoe het wrak grotendeels is verdwenen tussen de takken.