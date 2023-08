Ouders dolblij na debuut dochter Jill op WK: op de tribune en voor de buis

De Oranjeleeuwinnen spelen vrijdagnacht op het WK voetbal in Nieuw-Zeeland de kwartfinale tegen Spanje. Vader en moeder Bayings uit Terheijden hopen dan weer op speeltijd voor hun dochter Jill. Maar beiden zijn wel duizenden kilometers van elkaar verwijderd. Vader Gerard staat met zijn vlag in Wellington op de tribune terwijl moeder Judith thuis in haar pyjama op de bank zit.

De eerste drie wedstrijden moest ze toekijken, maar Jill Bayings was maandag superblij met haar WK-debuut. Een feestje dat overigens bijna niet was doorgegaan. "Ik zag op het einde van de wedstrijd wat drukte bij de bank en ineens stond Jill klaar om in te vallen", zegt de vader van de Oranje-speelster. "Ik was hartstikke blij, maar die bal ging maar niet uit! En toen dat eindelijk wel gebeurde, was er gehannes met het wisselbord en wilde de scheidsrechter niet meer wisselen. Gelukkig greep de bondscoach in en gebeurde het alsnog. Mijn wereld stond even stil. Geweldig!!"

Moeder Judith is net zo trots, maar beleefde het succes van haar dochter heel anders. "Het was hier midden in de nacht, dus ik zat helemaal alleen in mijn pyjama met een kop thee voor de buis", vertelt ze lachend. "Op het einde van de wedstrijd kreeg ik slaap en wilde ik naar bed gaan. Er kwamen toch geen wissels meer, dacht ik. Maar plotseling stond Jill daar en viel ze in. Kippenvel! Ze kwam nog best veel aan de bal en ik ben blij dat ik toch niet naar bed ben gegaan."

Oranje won met 2-0 van Zuid-Afrika. Die vreugde wilde Jill na afloop graag delen en haar ogen speurden de volle tribunes af. Degene die ze zocht, was makkelijk te vinden. Tussen alle oranje shirts en rood-wit-blauwe gezichten was daar vader Gerard met een grote, gele vlag. 'Wij gaan niet opzij', zo stond erop te lezen.

"Het is eigenlijk mijn NAC-vlag", zegt Gerard Bayings. "Maar ik vind het leuk om daarmee te zwaaien en de tekst is goed. Bovendien is het een mooi herkenningspunt en had Jill me snel gevonden om het feestje te vieren. Dat was kicken!"