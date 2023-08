'Bedrijventerreintje' uit zesde eeuw ontdekt in Bergen op Zoom

Bij opgravingen in de wijk Zeekant in Bergen op Zoom is een oud soort straatje gevonden waarlangs aan het einde van de zesde eeuw kleine werkplaatsen waren. En uit de gevonden spullen blijkt dat daar onder andere textiel en aardewerk werden gemaakt. Stadsarcheoloog Marco Vermunt: "Het is een groepje kleine huisjes, hutkommen, waarin mensen allerlei dingen maakten en bewerkten." En daarmee zou je het een vroegmiddeleeuws bedrijventerreintje kunnen noemen.

Op de plek van de opgravingen wordt aan de Borgvlietsedreef de Scheldeflat uit de jaren zeventig gesloopt en binnenkort vervangen door nieuwbouw. En dat is voor archeologen altijd een mooi moment om bodemonderzoek te doen naar resten uit verre tijden.

"We hebben hier over opgravingen die stammen uit de periode eind 500 tot ongeveer het jaar 850."

En zo stuitten ze op ongeveer twee meter diepte op een soort weg met restanten van de hutkommen, ook wel kuilhuizen genoemd. "Heel uniek, want we hebben in dit gebied nog nooit zoiets gevonden", licht de stadarcheoloog toe. Vermunt: "Het was al langer bekend dat er op deze plek op de Brabantse Wal, op de grens van de hoger gelegen zandgrond van Brabant en de lager gelegen Zeeuwse klei, al heel vroeg nederzettingen waren. Ook omdat er twee zoetwaterbronnen waren. En dit weggetje met werkplaatsen lijkt precies tussen die twee bronnen te liggen." En het is volgens hem echt wel oud: "We hebben hier over opgravingen die stammen uit de periode eind 500 tot ongeveer het jaar 850." En er werd op deze plek van alles gemaakt. "Van dierenbotten maakten ze kammen, messen, naalden en andere dingen. We hebben ook glas en barnsteen gevonden en dat wijst wel dat enige welstand op deze plek."

"Hopelijk dat de dingen die we hier nog vinden straks in een museum getoond kunnen worden."

Ook de gemeente Breda helpt mee met de opgravingen, waaronder archeologe Lina de Jonge. Ze opent een doorzichtig tasje met botten van dieren. "Hier werden in de vroege middeleeuwen dus allerlei dingen van gemaakt zoals deze naald, maar ook een schietspoel die werd gebruikt om textiel te weven." Voorlopig wordt er in de bodem nog minuscuul verder gezocht naar andere archeologische vondsten, maar daarna verdwijnen de restanten van de oude weg en vroeg middeleeuws bedrijventerrein weer onder een dikke laag zand voor de nieuwbouw die er komt. De Jonge: "Hier komt gewoon een heel mooi verhaal uit en we hebben nu nog even de tijd om alles te vinden en netjes te documenteren. En we zijn hier nog niet klaar. Hopelijk dat de dingen die we hier nog vinden en al hebben gevonden straks in een museum getoond kunnen worden."

Stadsarcheoloog van Bergen op Zoom Marco Vermunt. (foto: Raoul Cartens)

Archeologe Lina de Jonge. (foto: Raoul Cartens)