Man probeerde agent te wurgen en krijgt 120 uur taakstraf

Een man van 24 uit Lieshout heeft een taakstraf van 120 uur gekregen, omdat hij eind vorige maand in Eindhoven een agent probeerde te wurgen. Ook reed hij gevaarlijk met zijn bestelbus en beledigde hij agenten. De man raakt ook voor vier maanden zijn rijbewijs kwijt. Dit heeft de politierechter in Den Bosch woensdag bepaald.

Een Eindhovenaar van 35 die bij de man uit Lieshout in de wagen zat, kreeg een taakstraf van 40 uur. Hij sloeg richting de agenten in een poging zijn maat te bevrijden. Ook hebben beide mannen een voorwaardelijke celstraf gekregen.

De rechter wees tijdens de zitting op de heftige beelden van een bodycam van de politie en van een 112-correspondent van Omroep Brabant: “Ik schrok me kapot.” En de officier van justitie sprak van een 'bizarre escalatie van geweld', waarbij agenten moesten vechten voor hun leven.

Auto in brand

De bestelbus waarin de twee mannen zaten, was die vrijdagavond op de Hastelweg in Eindhoven met een hoge snelheid door een wegafzetting gereden. Politie had dat afzetlint opgehangen nadat een auto op een boom was gebotst en in brand was gevlogen.

De 24-jarige bestuurder van de bestelbus zag die wegafzetting over het hoofd, reed door het afzetlint en rakelings langs het uitgebrande autowrak. De man ontkende dat hij te hard had gereden, maar gaf wel toe dat hij te veel gedronken had: "Ik had vijf tot tien glazen achterover geslagen en had nooit achter het stuur moeten gaan zitten. Ik heb een kwade dronk, dat weet ik. Er was gezeik op een personeelsfeest eerder die avond en toen ben ik toch in mijn wagen gestapt. Maar de linten heb ik niet gezien. Ik zag alleen oranje lichten."

Agenten wilden met de chauffeur praten, omdat ze dachten dat hij onder invloed van alcohol en drugs was. Daarna begonnen omstanders op straat zich ermee te bemoeien. Op een bepaald moment ontstond er een worsteling tussen de man uit Lieshout en twee agenten. Volgens de rechtbank probeerde hij onder meer de keel van één van hen dicht te knijpen. Maar de man zei juist dat hij zich wilde bevrijden: "Ik wilde loskomen van die agenten, dat was het."

'Overstuur geraakt'

Vervolgens bemoeide ook de bijrijder uit de bestelbus zich ook met de situatie. Hij wilde het voor zijn vriend opnemen en maaide om zich heen. Hij vertelde: "Ik raakte overstuur toen ik een agent meedogenloos met zijn knie op mijn maat zag zitten. Achteraf zeg ik: ik reageerde slecht."

De bestuurder kon vrij snel worden opgepakt. De bijrijder meldde zich een dag later bij de politie, nadat hij op internet had gelezen wat er die avond was voorgevallen: “Ik was stomverbaasd, door wat er was gebeurd.”

Tijdens de zitting waren ook drie agenten aanwezig die bij de ruzie betrokken waren. Voor één van hen werd een schadevergoeding van ongeveer 600 euro geëist én toegewezen. De man uit Lieshout wil dit bedrag betalen: “Ik heb heel veel spijt van alles.”

Beelden van de worsteling tussen de twee Eindhovenaren en de politie: