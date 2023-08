Man met wapen en drugs slaat op de vlucht en rijdt agenten bijna aan

Een man is dinsdagavond in Breda opgepakt omdat hij een geladen wapen en drugs in zijn auto had liggen. Toen hij op de vlucht sloeg, reed hij bijna twee agenten aan. Het gaat om een 27-jarige man uit Breda.

Agenten zagen dinsdagavond rond zeven uur een automobilist die zich verdacht gedroeg. Bij het Graaf Hendrik III Plein besloten ze hem te controleren.

In de auto van de man lag een plastic tasje. Toen een van de agenten vroeg of hij in het tasje mocht kijken, reed de bestuurder hard weg. De twee agenten moesten aan de kant springen om niet aangereden te worden.

Wapen over het hek

De agenten zetten daarna snel de achtervolging in. De verdachte reed zo hard, dat ze hem even uit het oog verloren. Maar een voorbijganger had de verdachte zien rijden en gebaarde dat hij de Oranjeboomstraat in was gereden.

In een zijstraat zagen ze de auto uiteindelijk stilstaan. De man stond ernaast en gooide iets over een hek. Toen agenten hem in de boeien sloegen, zagen ze dat er een wapen aan de andere kant van het hek lag. Het wapen was geladen. Ook vonden de agenten meerdere zakjes met cocaïne. De man zit nog vast.