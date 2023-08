Terug van vakantie en een beetje depri? Met deze tips kom je erbovenop

Misschien ben je nu lekker op vakantie en duurt het nog even voordat je weer aan het werk moet. Maar voor sommigen is de tijd van onbezorgdheid alweer voorbij en roept de plicht weer. Als het dan ook nog met bakken uit de lucht komt, terwijl je vrienden massaal foto’s vanaf hun zonnige bestemmingen delen, zit de kans op een after-vakantiedip er dik in.

Dat komt omdat de gelukshormonen die onze hersenen tijdens de vakantie aanmaken door leuke dingen te doen, worden afgebroken als we weer in de alledaagse sleur terechtkomen. “Het is niet gek als je een overgangsfase hebt. Je moet simpelweg even wennen aan de moetjes die weer komen”, zegt Van Kollenburg.

Soms duurt die dip een paar dagen, maar het kan ook zomaar een week of twee aanhouden. Ook dan is er nog geen reden voor zorgen, maar in dat geval heeft de bedrijfspsycholoog wel een paar tips.

Blijf doen wat je in de vakantie zo leuk vond. Je ziet vaak dat mensen vakantie nodig hebben om bij te komen en te ontstressen. Maar het is belangrijk om in je dagelijks leven ook meer balans te brengen tussen inspanning en ontspanning. Vond je het fijn om te wandelen, doe dat thuis dan ook eens. Zo kan je dat vakantiegevoel meenemen en heb je die vakantie ook minder nodig.

Kijk kritisch naar je moetjes. Dat kan zowel in je werk als privé zijn. Er zijn altijd dingen die moeten in je werk, maar kijk kritisch of bepaalde dingen echt nodig zijn. En zo ja: of je die op de een of andere manier leuker kan maken. Daar kan je in je vakantie al over nadenken.

Ga naar buiten, ondanks het mindere weer. Het daglicht maakt dat je je prettiger voelt.

Plan tijd om je mail bij te werken en plan momenten in je agenda om je bewust te ontspannen. Plan bijvoorbeeld in om kort te gaan wandelen met een collega. Dan ga je niet meteen van vakantie naar stress en denk je ook aan jezelf.

Zorg dat je voor je vakantie alles goed afrondt. En zet ook echt een blok 'afronding' in je agenda. Op die manier start je na je vakantie niet meteen met een achterstand. En dan zul je zien dat je met overzicht aan je werk en de moetjes in je privéleven begint.

Als je after-vakantiedip na een maand nog niet over is, dan moet je aan de bel trekken. “Maar dan is er vaak meer aan de hand”, zegt van Kollenburg. “Als je voor de vakantie al veel stress had, kun je na de vakantie meer klachten ontwikkelen. Dan moet je structureel iets veranderen aan je leven om meer ontspannen te zijn.”