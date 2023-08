Wereldkampioen Lavreysen onttroond op keirin: 'Had geen schijn van kans'

Harrie Lavreysen heeft het op de slotdag van het WK baanwielrennen in Glasgow niet voor elkaar gekregen om voor het vierde jaar op rij het goud te pakken op de keirin. De baanwielrenner uit Luyksgestel trok al vroeg in de wedstrijd een sprint, maar kon de snelheid niet vasthouden. Hij eindigde als vierde.

"Ik heb het geprobeerd, maar alles was op", zei Lavreysen na afloop van de wedstrijd bij de NOS. "Ik wist dat ik in de finale vroeg moest gaan, want als het tempo erin zit kan ik niet meer inhalen." Hij kwam als vierde renner achter de motor vandaan. "Maar die twee jongens achter mij gingen zo vroeg. Ik moest er meteen achteraan, maar ik was helemaal leeg."

Lavreysen en teamgenoot Hoogland hadden zich al moeizaam geplaatst voor de eindstrijd met ieder de derde plaats in hun heat uit de halve finales. "Normaal gesproken had het wel gelukt, maar na zeven dagen is het echt op", zei de Brabander over zijn verlies. "Ik denk niet dat er een andere manier was geweest waarop ik wel had kunnen winnen. Ik had geen schijn van kans."

Nog niet de beste baanwielrenner ooit

Lavreysen grijpt daarmee naast het record van beste baanwielrenner allertijden. Met het goud op de keirin zou hij zijn veertiende wereldtitel behalen en daarmee zou hij de recordscore van Fransman Arnaud Tournant evenaren. Maar nu blijft de teller op dertien staan.

Bij de keirin worden zes renners eerst op gang gebracht door een brommer die voor ze uit rijdt. Als die uit de baan is verdwenen, sprinten zij over drie ronden om de winst. De Colombiaan Kevin Quintero pakte het goud, de Australiër Matthew Richardson het zilver en de Japanner Shinji Nakano het brons. Teamgenoot Jeffrey Hoogland werd zesde.

Succesvol toernooi

Lavreysen zei dat hij het jammer vindt dat het niet is gelukt, maar benadrukte nog wel dat hij een supermooi toernooi heeft gehad. De 26-jarige Brabander had al twee wereldtitels op zak bij het WK in Schotland. Maandag pakte hij voor de vijfde keer de wereldtitel op de individuele sprint. En vorige week heroverde hij samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland de wereldtitel op de teamsprint.