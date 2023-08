PSV huurt Malik Tillman: 'Goede band met Stewart'

PSV heeft de 21-jarige Malik Tillman binnen. De aanvallende middenvelder wordt gehuurd van Bayern München. De Eindhovenaren hebben daarbij een optie tot koop bedongen.

"Ik heb een goede band met Earnest Stewart en ook Peter Bosz was voor mij een belangrijke reden om naar Eindhoven te komen. Ik hou van zijn speelstijl: veel aanvallen, de tegenstander geen ruimte gunnen, dat ligt mij. Mijn voormalig ploeggenoot Matthijs de Ligt was ook lovend over de trainer en over PSV. Ik tref hier geweldige omstandigheden in een prachtige stad", zegt Tillman.

Hij gaat in Eindhoven met rugnummer 10 spelen. "Ik heb dat nummer altijd geambieerd, dus ik ben er heel blij mee. Ik hou van de bal en wil altijd spelen rond de zestien van de tegenstander. Scoren is het mooiste wat er is, maar ik geniet ook van een prachtige assist."

15 miljoen euro

Stewart, technisch directeur van PSV, is blij met de uit de jeugdopleiding van Bayern afkomstige Amerikaan. "We waren op zoek naar een speler met scorend vermogen en die daarnaast in de kleine ruimtes kan acteren. Malik stond er bij de scouting erg goed op. Hij is gewend aan een hoog niveau, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich snel kan aanpassen."

De Eindhovenaren huren Tillman tot het einde van het seizoen. Daarna kan hij voor een nog onbekend bedrag worden gekocht als PSV ervoor kiest om de optie tot koop te lichten. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder dat dat bedrag rond de 15 miljoen euro zou zijn.

Tillman al in Eindhoven gezien

Eerder was al duidelijk dat de Eindhovenaren dichtbij een akkoord met Bayern München waren. Volgens insiders doorliep de Duits-Amerikaans voetballer woensdag de medische keuring.

PSV zegt nog niet klaar te zijn op de handelsmarkt en hoopt nog nieuwe spelers aan te trekken, waaronder een centrale verdediger. Ook speelt nog een mogelijk vertrek van defensieve middenvelder Ibrahim Sangaré.

Mocht hij weggaan, dan zal PSV ook op die plek een concretere vervanger zoeken.