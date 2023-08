Schuine liften staan al 1,5 jaar stil, gemeente gelooft er niet meer in

De liften bij de Paleisbrug in Den Bosch staan al anderhalf jaar stil en zijn volgens de gemeente niet meer te repareren. Er wordt nu gezocht naar een andere oplossing, zoals een gewone, verticale lift. “Onder normale omstandigheden hoef je een lift niet na al acht jaar te vervangen, maar deze lift is bijzonder”, zegt de directeur van het Liftinstituut.

In 2015 werd de Paleisbrug in gebruik genomen. Fietsers en voetgangers kunnen zo makkelijk op en neer tussen de oude binnenstad en het Paleiskwartier, een nieuw woon- en werkgebied aan de andere kant van het spoor.

De gemeente koos voor twee schuine liften, één aan iedere kant, iets wat je niet vaak tegenkomt. Maar een week na de opening was de eerste storing al een feit. Door een kloddertje verf op de liftbaan. Directeur Johan van Vliet van het Liftinstituut: “Een lift is bedoeld voor verticaal transport, zoals in flatgebouwen of kantoorpanden. Er is veel minder kennis is over dit type lift, omdat ze heel uitzonderlijk zijn in Nederland.”

Het Liftinstituut keurde de liften toch goed op veiligheid. “Het klinkt gek, maar ook al heeft een lift een storing, dan kan hij alsnog worden goedgekeurd op veiligheid. Een stilstaande lift is natuurlijk vervelend voor de gebruikers, maar niet gevaarlijk”, zegt Van Vliet.

Omdat de lift zo vaak storingen had, besloot de gemeente Den Bosch in december 2021 de lift helemaal stil te zetten. Sindsdien kunnen gebruikers alleen via een steile trap de Paleisbrug op. Maar dat is niet te doen voor ouderen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers en ouders met een kinderwagen.