Gaat deze linkspoot ervoor zorgen dat NAC Breda eindelijk weer promoveert?

NAC Breda begint vrijdagavond aan zijn vijfde opeenvolgende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Met 14.000 seizoenkaarten is het daar een bijzondere club en staat het zelfs in de subtop van Nederland. Ook dit jaar zijn supporters en spelersgroep er weer van overtuigd dat ze gaan promoveren naar de Eredivisie. Aan de nieuwe middenvelder Clint Leemans zal het niet liggen.

Dat Clint in Breda voetbalt, had hij zelf aanvankelijk niet verwacht. De geboren Veldhovenaar was namelijk rond met een Poolse club voor een meerjarig contract. "Toen echter de trainer en technisch directeur werden ontslagen vanwege tegenvallende prestaties, werd ook het contact met nieuwe spelers verbroken. Twee dagen later zou ik naar Polen vliegen. Balen voor mij, want financieel zag het contract er goed uit."

De afgelopen twee seizoenen voetbalde hij in het buitenland en wel bij Viborg FF in Denemarken. "Ik heb er een mooie tijd gehad. Sportief gezien deden we het aardig en we hebben in de Conference League gespeeld. Als mens heb ik er veel geleerd, want ondanks een aantal Nederlandse ploeggenoten was ik in Denemarken veel op mezelf aangewezen. Als voetballer ben ik ook beter geworden, vooral op verdedigend vlak. In de Deense competitie komt het meer aan op hard werken en veel lopen."

Door zijn terugkeer naar Nederland geniet de linkspoot meer van de kleine dingen. "Ik miste in Denemarken mijn familie en vrienden. Door mijn buitenlandse avontuur ben ik meer gaan beseffen hoe fijn het is als ik gewoon even bij ze binnen kan lopen. Wat bijvoorbeeld erg belangrijk voor me is, dat ik nu mijn zwangere zus kan steunen."