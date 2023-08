Motorrijder crasht in voortuin en knalt hard tegen gevel van huis

Een motorrijder is donderdagmiddag door de voortuin van een huis gereden en daarna hard op de gevel gebotst aan de Rijn in Kaatsheuvel. Vermoedelijk verloor de bestuurder de macht over het stuur.

De man en zijn passagier kwamen er met een paar schrammen vanaf. Ze zijn voor de zekerheid nagekeken door het opgeroepen ambulancepersoneel. De schade aan de motor en de gevel is behoorlijk. De motor is door een bergingsbedrijf getakeld. De bewoners van het huis zijn volgens buurtbewoners op vakantie.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

