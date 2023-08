Ton zet z'n wekker voor sterrenregen: 'Dit is hét moment om te gaan kijken'

Wie graag vallende sterren wil zien, moet dit weekend zeker de wekker zetten. Dan zijn de Perseïden namelijk goed te zien. Het beste moment hiervoor is zaterdagnacht om kwart voor vier, vertelt weervrouw Roosmarijn van Weerplaza.

"Als je van sterrenregens houdt, is dit hét moment om te gaan kijken", vertelt Roosmarijn. "Van alle meteorenzwermen levert deze namelijk de meeste sterren op: 39 tot 50 per uur. Er zijn later in het jaar ook nog wel meteorenzwermen, maar nu is het 's avonds en 's nachts nog behoorlijk aangenaam buiten als je ernaar wil kijken. Al moet je wel een jas of trui aantrekken."

De weersomstandigheden zijn volgens Roosmarijn met name zaterdagnacht prima om de Perseïden te kunnen zien. "Zaterdagochtend zijn er nog een aantal buien, maar in de loop van de dag breekt het open wordt het wat droger en breekt de zon door. Ik zie de zaterdagavond en -nacht daarom wel positief in. Je hebt namelijk opklaringen nodig om de sterren te kunnen zien."

100 meter hoogte

Ton Spaninks van sterrenwacht De Tiendesprong in Tilburg gaat in ieder geval zijn wekker zetten. Hij doet dit vrijdagavond al, als hij op de terugweg is van vakantie. "We stoppen deze avond in Salm, in het Eifelgebergte. Daar is het 's nachts hartstikke helder en heb je geen last van stadsverlichting. We zitten daar op honderd meter hoogte, dan heb je ook minder last van vocht in de lucht. Dan ziet de sterrenregen er een stuk mooier uit."

Hij vindt het geen zware opgave om hiervoor 's nachts op te staan. "Nee, want dan is het lekker koel. En ik ben sinds begin juni toch met pensioen." Hij gaat ook zeker foto's maken.

IJs- en stofdeeltjes

De Perseïden is een van de actievere meteorenzwermen die we op aarde kunnen zien. De zwerm ontstaat als de baan van de aarde de baan van de komeet Swift-Tuttle kruist.

De komeet met een doorsnee van 26 kilometer reist iedere 133 jaar een rondje om de zon. In de baan van de komeet bevinden zich minuscule ijs- en stofdeeltjes die achterblijven als de komeet passeert. Die zijn meestal niet groter dan een zandkorrel. Als ze de dampkring van de aarde binnendringen verbranden ze. Dit levert een lichtend spoor op. Dit worden vallende sterren genoemd, maar echte sterren zijn dit dus niet.

Liefhebbers van weerfenomenen komen de laatste tijd sowieso wel aan hun trekken. Niet alleen met sterrenregens, ook met andere weerfenomenen. Zo was er in mei vorig jaar een bloedmaan te zien. Een jaar eerder hadden we een superkoningsmaan (een supermaan op een koninklijke feestdag) en in 2020 konden we genieten van komeet NEOWISE.