Groot feest na olympische kwalificatie, totdat er slecht nieuws komt

Het ticket voor de Olympische Spelen was binnen en dat werd uitbundig gevierd door handboogschutter Laura van der Winkel uit Best en haar teamgenoten. De internationale organisatie World Archery had het nieuws al naar buiten gebracht, maar toen volgde een enorme teleurstelling. “Een korte regel onderaan het reglement verstoorde de feestvreugde. Toch hebben we er vertrouwen in dat we volgend jaar alsnog dat ticket veroveren.”

Met teamgenoten Quinty Roeffen en Gaby Schloesser haalde Laura vorige week met het recurve damesteam de laatste vier op het WK handboogschieten. Een plek bij de eerste drie betekende tevens kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024, maar omdat gastland Frankrijk erbij zat, was nummer vier ook veilig. “Dat liet de World Archery in eerste instantie ook weten en natuurlijk vierden we dat.”

Een paar uur later bleek deze regel alleen te tellen voor de individuele schutters, niet voor teams. “Het is wat het is, we kunnen er niks aan veranderen. Omdat we in de halve finale verloren van Frankrijk en voor het brons van Mexico, grepen we overal naast. Een zuur gevoel, maar toch zijn we als team enorm trots. We zijn vorig jaar pas begonnen en horen nu al bij de wereldtop. Dit geeft zoveel vertrouwen dat we volgend jaar alsnog kwalificatie voor de Spelen in Parijs willen afdwingen.”

Dat Laura nu zo’n succesvol handboogschutter is, komt door de boekenserie De Grijze Jager. “In de boeken gaat het onder andere over handboogschieten en mijn zus leek het daardoor wel gaaf om te proberen. Ik ben haar negen jaar geleden gevolgd en vond het supervet. In mijn jonge jaren heb ik veel sporten gedaan, van turnen tot paardrijden. Nergens kreeg ik zo’n kick als bij het handboogschieten.”