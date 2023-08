Tranen vloeien bij Jackie Groenen na uitschakeling op WK: 'Zo trots'

Na de verloren kwartfinale bij het WK voetbal vloeiden veel tranen bij de Oranje-speelsters. Spanje won de wedstrijd na verlenging met 2-1. De Nederlandse ploeg had in de reguliere speeltijd geen schijn van kans, maar herstelde zich in de verlenging. "Dit was echt jammer. In de verlenging zat er veel meer in", zegt Jackie Groenen na afloop. De middenvelder van Oranje vocht na de wedstrijd tegen haar tranen. "Na de tweede Spaanse goal brak het bij ons."

De woorden van de speelster uit Riel worden regelmatig onderbroken door een snik. "Spanje was vooral in de eerste helft stukken sterker en kreeg de betere kansen. Eerlijk gezegd kwamen we daarmee goed weg. Na de gelijkmaker van Stefanie van der Gragt leefden we weer op", beschrijft Groenen het wedstrijdverloop.

"In de verlengingen kregen we de betere kansen. Die hadden volgens mij wel een doelpunt op kunnen leveren. Dan is het klote dat Spanje weer op voorsprong kwam, daarna brak het bij ons."

Stiekeme hoop

De doelstelling van Oranje was het bereiken van de kwartfinale. En dat is dus ook gelukt. Trainer Andrie Jonker hoopte stiekem dat zijn ploeg ook weer de aansluiting met de wereldtop zou krijgen.

Jackie Groenen vindt dat de Oranje-vrouwen dichterbij komen, maar alleen nog wat meer lef moeten tonen. "De komende jaren is de aansluiting zeker mogelijk. Tegen Spanje hebben we ons goed herpakt. We hebben kansen gekregen om door te gaan, maar niet benut. Als team hebben we het goed gedaan. Ik ben trots op de meiden."

81.000 euro

In de NOS-studio is analiste Leonie Stantler lovend over het spel Oranje-Leeuwinnen bij het WK-toernooi. "Ze hebben ook zonder Vivianne Miedema goed gespeeld. Als je door Spanje wordt uitgeschakeld, dan hoef je je niet te schamen."

Op de slotdag van het toernooi boekten de Oranje-speelsters nog wel een winst. Na de uitschakeling in de kwartfinale mogen alle Oranje-speelster ieder 81.000 euro bijschrijven op hun bankrekening. De KNVB krijgt van de FIFA omgerekend 1,98 miljoen euro.