'Geen lelijk voetbal meer bij PSV en ook de landstitel moet naar Eindhoven'

Aan de vooravond van een nieuw seizoen weet PSV dat het de zaken goed voor elkaar heeft. De start is veelbelovend en als het aan trainer Peter Bosz ligt, wordt het seizoen ook succesvol. Lelijk voetbal gaan ze in Eindhoven niet zien en ook het resultaat moet beter worden dan afgelopen seizoenen.

Terechte ambities bij de oefenmeester die nogmaals benadrukt dat hij verrast is met deze selectie. “Ik had op voorhand getekend om hier te staan. Ik vertelde vooraf dat spelers in Israël mijn systeem het snelste omarmden, maar hier gaat het nog sneller.”

Deze week presenteerde PSV Malik Tillman. De aanvallende middenvelder wordt gehuurd van Bayern München, maar is nog niet fit genoeg om zaterdag al aan te sluiten. Het is ook nog maar de vraag of hij meegaat naar Graz.

Met de komst van de Amerikaan loopt de selectie van PSV over van aanvallende middenvelders, terwijl Ibrahim Sangaré voorlopig de enige verdedigende middenvelder is. Peter Bosz ziet geen probleem. “We kunnen ook een systeem gaan spelen met twee aanvallende middenvelders, dan heb je er vier nodig. Veerman zou daarachter altijd Ibrahim Sangaré kunnen vervangen.” Dat Veerman een ander type middenvelder is dan de Ivoriaan is alleen maar fijn, meent de trainer.