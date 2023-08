Adrie en Paul sluiten na 67 jaar hun buurtsuper: ‘Met pijn in het hart’

De Spar was 67 jaar lang voor veel mensen in Gemert een vertrouwde supermarkt. Een van de weinige supers waar nog een praatje met de klant werd gemaakt. Maar na volgende maand houdt dat op. Want eigenaren Paul en Adrie Maas-Brouwers gaan met pensioen en opvolging is er niet. “Ik heb al menig traantje gelaten en er gaan er nog veel komen”, zegt Adrie.

Zij en haar man namen de winkel in de Diederikstraat dertig jaar geleden over van Adrie’s ouders. Die openden daar in 1956 een slagerij en later werd het een supermarkt. De winkel staat al die tijd al bekend om het persoonlijke contact. “We hebben zelfs boodschappen bij mensen thuisgebracht als ze ziek waren”, vertelt Adrie.

Het echtpaar staat zes dagen per week van acht uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds in de winkel. Dat doen ze nog altijd met heel veel plezier, maar het oude pand is toe aan een opknapbeurt. “Spar wilde dat alles een nieuwe uitstraling krijgt, we moesten alle koelingen vervangen en er zouden verse broodjes in het assortiment komen", legt Paul uit. "Als ik tien jaar jonger was, hadden we dat nog gedaan, maar nu kunnen we dat niet meer terugverdienen."

Niet alleen Adrie en Paul vinden dat spijtig. Ook klanten als Rikie Boonaerts rouwen een beetje. Ze is al 57 jaar vaste klant. “Ik vind het heel raar dat het straks voorbij is”, zegt ze. De winkel is bij haar om de hoek en Adrie en Paul voelen voor haar als familie. “Na al die jaren is het heel eigen en vertrouwd. Natuurlijk kan ik naar de Jumbo of de Albert Heijn, maar dat is toch anders.”