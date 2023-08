Ramkraak bij juwelierszaak, daders rijden pui aan gort met gestolen auto

Ramkrakers hebben vrijdagnacht rond vijf uur toegeslagen bij juwelierszaak Nique aan de Dommelstraat in Son. Ze ramden de gevel van de zaak met een auto.

Buurtbewoners schrokken 's nachts wakker van het rammen van de pui met de auto. Ze zagen daarna twee mannen de zaak binnengaan. Een derde man bleef op de uitkijk staan. Korte tijd later gingen ze ervandoor. "Ze maakten daarbij gebruik van twee scooters die vermoedelijk al klaarstonden bij een opticien in de buurt", laat een politiewoordvoerder weten.

Gestolen

De auto waarmee de zaak werd geramd, lieten ze achter. Deze was eerder in de nacht gestolen bij een huis in Eindhoven.

Hoewel de schade aan de voorgevel van de juwelierszaak groot is, hoefden buurtbewoners niet geëvacueerd te worden.

Buit

Wat precies is buitgemaakt, brengt de politie niet naar buiten.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.