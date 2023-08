Brigit is een meermin: 'Soms kijken mensen me raar aan in het zwembad'

Brigit Wilbers (27) uit Heeze is een meermin. Met staart en al, zwemmend en spartelend. “Ik vind het gewoon leuk om te doen. Het is echt magisch.”

Op haar Instagrampagina deelt Brigit allerlei kiekjes van zichzelf als 'riviermeermin'. Ze ziet het als een hobby. “Ik wil geen meermin zijn in het dagelijkse leven of zo. Het is niet alsof ik van gedaante wil veranderen. Het is een hobby die ik met vrienden door heel Brabant deel.”

Die hobby heet mermaiding. Voor Birgit heeft het meerminleven altijd al iets magisch gehad, legt ze uit. Ze vindt het vooral heerlijk om met haar vrienden erop uit te gaan in de natuur als meermin, of zelfs in een zwembad te gaan zwemmen met haar staart aan.