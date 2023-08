Lang en Vertessen helpen PSV aan zege in eerste competitiewedstrijd

PSV is de Eredivisie begonnen met een 2-0 zege op FC Utrecht. In een gezapige wedstrijd had PSV moeite om tot kansen te komen maar wist het verdiend te winnen van de club uit de Domstad. De doelpunten werden gemaakt door Noa Lang en Yorbe Vertessen.

Noa Lang was afgelopen zomer de grote zomeraanwinst voor PSV. Bij de eerste competitiewedstrijd liet de linksbuiten gelijk zien waarom de Eindhovenaren een grote som geld hebben neergelegd. In een wedstrijd die moeizaam verliep was de aanvaller belangrijk met een goal vlak voor rust.

In de eerste twintig minuten kwam FC Utrecht amper over de middenlijn. Maar PSV kon het overwicht niet uitdrukken in kansen.

Openingstreffer

Het was Utrecht dat de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. Spits Tasos Douvikas had geen oog voor een medespeler en ging voor eigen succes. Zijn schot ging net naast. Later was de spits met een omhaal nog een keer dichtbij de openingstreffer.

PSV overtuigde niet maar kreeg enkele kansjes. Isaac Babadi had PSV op voorsprong kunnen zetten. De bejubelde jongeling speelde zaterdag een mindere wedstrijd. Het was uiteindelijk Noa Lang die de ban brak. Hij schoot vlak voor rust snoeihard raak in de korte hoek.

Jonge debutant

In de tweede helft was er een zelfde spelbeeld als in de eerste 45 minuten. PSV had de bal maar kreeg niet echt veel kansen. Het moest vooral oppassen dat het niet werd verrast in de counter. Vasilis Barkas had nog wel een fabelachtige redding in huis om Ismael Saibari van scoren af te houden.

Ruim tien minuten voor tijd viel alsnog de beslissing. Na een splijtende pass van Saibari wist invaller Yorbe Vertessen de 2-0 beheerst binnen te schieten. Marouan Azarkan kreeg vijf minuten voor tijd nog een gigantische kans om er een spannende slotfase van te maken, maar hij schoot oog in oog met Walter Benitez naast. Een mooi moment was er nog in de laatste minuut voor Tygo Land. De 17-jarige mocht zijn debuut maken in de Eredivisie.