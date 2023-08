RKC Waalwijk luidt het nieuwe seizoen in met verlies

RKC Waalwijk heeft het nieuwe seizoen in de Eredivisie ingeluid met een verlies tegen sc Heerenveen: 3-1. De Friezen dankten de winst in het eigen Abe Lenstra Stadion aan een sterke eerste helft. Bij de rust stond RKC al achter met 3-0.

Halverwege de eerste helft opende Ion Nicolaescu van sc Heerenveen de score. De Moldavische spits, veelvuldig toegezongen, nam de bal aan op zijn borst en zonder dat de bal de grond raakte, schoot hij hard raak. Ruim vijf minuten later was het opnieuw raak voor Heerenveen: verdediger Pawel Bochniewicz kopte raak na een vrije trap. Nog voor rust werd het zelfs 3-0 via Osame Sahraoui.

In de tweede helft was het de beurt aan RKC. Er werd een strafschop gegeven na een overtreding van Bochniewicz. Michiel Kramer schoot raak vanaf de penaltystip en maakte de 3-1.

Rentree Eredivisie

De nieuwe coach van RKC, Henk Fraser, maakte zaterdag zijn rentree als trainer in de Eredivisie. Hij vertrok vorig seizoen bij FC Utrecht na grensoverschrijdend gedrag. Eerder was Fraser ook trainer bij ADO Den Haag, Vitesse en Sparta. Dit is de eerste keer dat hij de eerste competitiewedstrijd bij zijn nieuwe club heeft verloren.