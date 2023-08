Voormalig roeikampioen verrast nu iedereen in haar nieuwe sport

Als roeister pakte Amber Kraak in 2016 de wereldtitel lichte dubbeltwee. Toen ze een aantal jaar later stopte, had ze nooit verwacht op latere leeftijd nog eens op de hoogste trede van het podium te staan. Als wielrenster weet de Osse (29) nu echter ook wat winnen is. Daarnaast verraste ze iedereen door bij haar eerste Tour de France als zeventiende te eindigen. “Deze ontdekkingsreis bevalt me heel goed.”

“Het parcours ging veel op en af, met kleine herstelmomenten. Een pure klimster ben ik niet, maar ik hou van zware wedstrijden. Ik probeerde een aantal keer aan te vallen, waarbij de laatste poging succesvol was. Ik heb nog nooit een sprint gewonnen, dus het was voor mij zaak om eerder weg te komen. Dat ik als eerste over de streep kwam, voelde erg lekker. Het hoogtepunt van mijn carrière als wielrenster.”

Amber won zaterdag La Périgord Ladies, een eendaagse wedstrijd in Frankrijk met een afstand van 114 kilometer. Het was haar eerst winst op het niveau van de Internationale Wielerunie UCI.

Dat het snel gaat met haar ontwikkeling, blijkt wel uit haar eerste deelname aan de Tour de France Femmes eind juli. “Helaas wonnen we met Team Jumbo-Visma geen rit, dat was het grote doel. Ik was er vooral om Riejanne Markus te helpen in het klassement. Omdat ik met Riejanne veel in de finales was, heb ik wel een plek bij de eerste twintig gehaald."

"Ik was persoonlijk vooral tevreden over de afsluitende tijdrit waarin ik twaalfde werd. In het peloton merk ik dat steeds meer rensters mijn naam kennen, dat is wel leuk. Ik hoop dat ze in de toekomst vaker rekening met me moeten houden.”

Nadat ze was gestopt met roeien en zich op haar maatschappelijke loopbaan richtte, kwam ze bijna twee jaar later uit bij wielrennen. Ze meldde zich aan bij een wielerclub en startte met wat kleine wedstrijden. Team Jumbo-Visma zag al snel haar potentie en in 2021 tekende de Brabantse een contract. Ze kreeg de kans om te ontdekken wat haar specifieke kwaliteiten zijn.