Dit clubicoon speelt al 11 jaar bij 'zijn' club: 'Liefde van twee kanten'

Clubliefde in het profvoetbal bestaat nog. Freek Heerkens (33) is bezig aan zijn elfde seizoen bij Willem II en mag met recht een clubicoon worden genoemd. "Ik ben van deze club gaan houden."

In 2013 verkaste Freek van Go Ahead Eagles naar Willem II en nu tien jaar later draagt hij nog steeds het shirt van de Tricolores. "Ik heb hier vele mooie momenten meegemaakt, zoals de bekerfinale, Europees voetbal en het kampioenschap in de Jupiler League. De honger is nog zeker niet gestild. Daartegenover staan vervelende herinneringen, zoals een degradatie of een fase waar ik op de bank zat. Het is wel echt mijn club geworden en die liefde komt van twee kanten."

Het Willem II van 2023 lijkt in niets meer op de club in 2013. "Het seizoen dat ik in Tilburg kwam voetballen, was er nog geen echte eenheid. Er waren veel mensen die de club steunden, maar het was nog geen front. De laatste jaren is dat wel het geval en Willem II is enorm gegroeid. De jeugd loopt in Tilburg weer met Willem II-shirts, dat is jaren niet zo geweest. Als spelers hebben wij zoveel profijt van de steun van de supporters. De sfeer zorgt er mede voor dat mensen graag naar ons stadion komen."

De lat ligt hoog voor de Tilburgers, promotie naar de Eredivisie is het enige wat telt. Het 1-1 gelijkspel zondagmiddag tegen FC Eindhoven was daarom teleurstellend. "De supporters willen naar de Eredivisie, dat is als spelersgroep ook ons doel. Dat we dan niet winnen in Eindhoven is teleurstellend. Beide ploegen voetbalden voor de winst, waarbij volop werd aangevallen. Al met al is een gelijkspel terecht."