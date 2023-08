Jongens vinden lichaam in kanaal bij Haghorst

In het kanaal bij Haghorst hebben twee jongens zondag rond tien voor half een 's middags een lichaam gevonden. Dat meldt de politie.

Er wordt onderzoek gedaan in en rondom het kanaal waarin het lichaam is gevonden. Verdere details ontbreken nog, ook over de identiteit van het slachtoffer.

"We houden rekening met ieder mogelijk scenario", zegt een woordvoerder van de politie.

Dood dier

De jongens zaten in een bootje en zagen het lichaam drijven in het water. Eerst dachten ze dat het een dood dier was. De jongens zijn bij het lichaam gebleven om te zorgen dat het niet verder afdreef. Voor het tweetal is Slachtofferhulp ingeschakeld.