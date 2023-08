Tom werd tóch profvoetballer: 'Ik ben niet de beste, maar werk het hardst'

Hij droomde van profvoetbal, maar het leek er lange tijd niet in te zitten. Op 18-jarige leeftijd maakte Tom Sas alsnog de overstap van VV Geldrop naar FC Eindhoven. In het beloftenteam kreeg hij vorig seizoen veel speeltijd. De verdediger is nu doorgeschoven naar de hoofdmacht en maakte zondagmiddag tegen Willem II zijn basisdebuut. "Als je keihard werkt, kun je ver komen."

"In het begin was het bij de profs wennen qua intensiteit. Het ging al vrij snel goed en ik speelde alles. Vanaf de winterstop mocht ik zelfs regelmatig meetrainen met het eerste elftal. Dit met als doel om zo snel mogelijk aansluiting te krijgen bij het eerste."

Tom (19) voetbalde altijd met zijn vrienden bij de plaatselijke voetbalclub en stond bekend als talentvol. Op jonge leeftijd sloot hij al aan bij het eerste elftal. "Toen ik 15 of 16 was, ben ik heel serieus iedere dag gaan trainen. Ik had een droom had om prof te worden. Toen FC Eindhoven me vorig jaar haalde, was dat een prachtige stap voor mij."

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd duidelijk dat hoofdtrainer Willem Weijs het in de verdediger ziet zitten. "Een ideale trainer voor mij, want hij durft jonge jongens de kans te geven. Ervaring of niet, als je goed genoeg bent, start je. Ik kreeg in de week voor de wedstrijd de hoop dat ik zou starten en vrijdag volgde de bevestiging. Voor mij een extra motivatie, want hoe mooi is het om te debuteren als basisspeler."

Zijn debuut is een feit, maar dat is nog maar het begin voor de talentvolle Brabander. Er is bij FC Eindhoven wel flinke concurrentie met bijvoorbeeld Inter-huurling Tibo Persyn die weer fit is. "Ik wil het uiterste uit mezelf halen en zorg goed voor mezelf. Elke dag ga ik er 100 procent voor. Dit debuut smaakt naar meer."