Man loopt over A2 en N2 na ongeluk en wordt doodgereden

Een man is zondagavond om het leven gekomen op de N2 bij de afslag Waalre. De auto waarin hij zat spinde door nog onbekende oorzaak en botste op de vangrail. De auto eindigde achterstevoren op de rijbaan van de A2. De man stapte vervolgens uit de auto en besloot de A2 en de N2 over te steken. Daarbij werd hij geschept.

De aanrijding vond rond half elf zondagavond plaats.

Reanimeren

Mensen die de aanrijding zagen gebeuren, zetten hun auto aan de kant en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Meerdere ambulances werden opgeroepen en ook een traumaheli kwam naar de N2, maar het slachtoffer was niet meer te redden.

De automobilist die de man schepte, was ervan door gegaan, maar meldde zich korte tijd later bij het politiebureau. Hij is aangehouden en wordt gehoord.

Autobrand

Vanwege het dodelijke ongeluk werd een deel van de N2 afgesloten. In de file die vervolgens op de omleidingsroute ontstond, botsten twee auto's op elkaar. Een van deze auto's vatte vlam. Hierbij raakte iemand gewond. Die is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Maandagochtend is de linkerrijstrook van de A2 van Eindhoven richting Maastricht nog altijd dicht van knooppunt De Hogt tot aan knooppunt Leenderheide, vanwege een spoedreparatie.