Fietsster (20) uit Tilburg overleden bij ongeluk met vrachtwagen

Bij een ongeluk in Harderwijk in Gelderland is vrijdag een 20-jarige fietsster uit Tilburg om het leven gekomen. Dat heeft de politie maandagochtend bekendgemaakt. Het slachtoffer overleed na een aanrijding met een vrachtwagen op een rotonde.

Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag rond half drie in het noorden van de stad. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Dit mocht niet meer baten.

De chauffeur van de vrachtwagen is een man van 35 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd vrijdag na het ongeluk aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie nog onderzocht, zo laat een woordvoerder weten. In afwachting van dat onderzoek blijft de chauffeur in beeld als verdachte.

De chauffeur was vrijdag niet onder invloed van alcohol of drugs, zo is volgens de politie uit een blaas- en speekseltest gebleken.