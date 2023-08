F-16's in actie om Russische bommenwerper, dit gebeurt achter de schermen

Twee bewapende F-16 straaljagers op Vliegbasis Volkel zijn maandagochtend rond zeven uur in actie gekomen. Boven Denemarken waren twee Russische bommenwerpers van het type Bear T-95 gesignaleerd die naar het gebied vlogen dat Nederland volgens NAVO-afspraken in de gaten houdt. De Deense luchtmacht heeft de toestellen onderschept voordat ze daar waren. Wat gebeurde er achter de schermen?

Wie bewaakt het Nederlands luchtruim?

In het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (Gelderland) wordt continu het Nederlands luchtruim in de gaten gehouden. Voor de verdediging staan op vliegbasis Volkel 24 uur per dag twee bewapende F-16's klaar om in actie te komen.

Welk gebied wordt bewaakt?

Sinds 2017 bewaken België en Nederland beurtelings een aantal maanden het luchtruim van de Benelux bij dreiging door burger- en militaire vliegtuigen. Een deel van het luchtruim boven de Noordzee wordt volgens NAVO-afspraken bewaakt. Dit is een gebied tot zo'n 200 kilometer boven Leeuwarden.

Een onbekend vliegtuig vliegt het luchtruim binnen en wat gebeurt er dan?

Een vliegtuig vliegt onaangekondigd het luchtruim van de Benelux binnen. Er is vooraf geen vluchtplan ingediend en het toestel heeft zich niet bekendgemaakt.

Het Air Operations Control Station Nieuw Milligen zet de Quick Reaction Alert (QRA) in werking.

De twee bewapende F-16's in Volkel stijgen binnen enkele minuten op om de onbekende vliegtuigen te onderscheppen.

F-16 legt onderweg radiocontact met het onbekende vliegtuig en identificeert het vliegtuig op zicht.

Het onbekende vliegtuig wordt begeleid. In het uiterste geval kan QRA opdracht krijgen om het vliegtuig neer te halen.

In dit geval onderschepten Deense straaljagers de Russische bommenwerpers voordat ze het 'Nederlandse' gebied bereikten.

Hoe vaak komt het voor?

Het komt regelmatig voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Nederland heeft begin dit jaar met twee F-35's meerdere keren Russische vliegtuigen onderschept. De straaljagers waren in Polen gestationeerd om het NAVO-luchtruim te bewaken.