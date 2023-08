René van de Kerkhof ziet PSV dit seizoen wel kampioen worden

PSV heeft de eerste wedstrijden van het seizoen een prima indruk gemaakt op clubicoon René van de Kerkhof. Dat zegt hij in de eerste aflevering van de Willy en René Podcast van het seizoen. Volgens de ex-international heeft trainer Peter Bosz zijn zaakjes uitstekend voor elkaar. René ziet het maar zo gebeuren dat zijn club voor het eerste sinds 2018 weer kampioen wordt. De huidige landskampioen Feyenoord zet hij op twee en Ajax op drie. "Nee, dat zou ik niet erg vinden", grijnst de Helmonder. "En de fans van PSV en Feyenoord ook niet. Maar derde is toch ook niet slecht?"

Broer Willy ontbreekt deze week in de podcast, maar René is opvallend positief over de verdediging van de Eindhovenaren. "Op Teze had ik vorig jaar veel kritiek maar nu niet. Hij is aanvallend niet zo sterk maar je kunt niet alles hebben." Ook Ramalho doet het volgens Van de Kerkhof goed. "Hij maakt tegen Utrecht wel een grote fout waar bijna een doelpunt uit komt maar aan de bal doet hij het heel goed. Hij speelt de ballen ook veel dieper in onder Bosz. Van mij mag deze verdediging blijven staan en hoeft er niet per se nog iemand bij te komen.

"Had ik vorig jaar veel kritiek op Bakayoko? Was dat Willy niet?"

Het middenveld en de aanval staan volgens René al als een huis. "In mijn hart hoop ik dat Sangaré bij PSV blijft, maar als Bayern met 37,5 miljoen op de stoep staat dan is hij straks weg." Over Noa Lang hadden beide broers vooraf hun twijfels, maar die heeft hij bij René al weggenomen. "Hoe hij ook scoort tegen Utrecht... en dat ook nog met zijn verkeerde poot. En Bakayoko is gewoon een topper. Had ik vorig jaar veel kritiek op hem? Was dat Willy niet?" Ten slotte hoopt René dat er dit seizoen wat minder gedoe met supporters zal zijn. Volgens René ligt de sleutel daarvoor ook bij de spelers. "Dat elke keer al die spelers achter de scheidsrechters aan rennen, daar gaan supporters ook in mee. Als ik nou zie dat bij PSV ook al netten zijn opgehangen, dan denk ik ook: waar gaan we naartoe?"

"In Hongkong is voetbal een vechtsport."

Wat dat belagen van de scheidsrechter is René ook niet helemaal brandschoon. In de podcast komt nog even een incident in Hongkong aan de orde: "Maar ja, daar is voetbal een vechtsport."