Militair die fietser (83) doodreed en vrouw gijzelde blijft langer vast

Een militair die afgelopen donderdag onder invloed een dodelijke aanrijding veroorzaakte in Weert en de week ervoor in Helvoirt een vrouw mishandelde en gijzelde, blijft langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Arnhem, waar de man maandag werd voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De man werd op 2 augustus opgepakt in een huis in Helvoirt. Dat gebeurde nadat die ochtend een vrouw, die werd gevonden op straat, vertelde dat ze door de militair gegijzeld en mishandeld was. Vermoedelijk kenden de twee elkaar. In de woning is ook een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden.

Dodelijke aanrijding in Weert

Op 8 augustus werd de man voorgeleid bij de rechter-commissaris, die toen besloot hem onder bepaalde voorwaarden vrij te laten. Een aantal dagen later werd hij opgepakt op verdenking van het doodrijden van een 83-jarige fietser in de buurt van Weert. De militair zou onder invloed zijn geweest en zijn doorgereden na de aanrijding. Hij reed een paar honderd meter verderop tegen een boom en raakte zelf ook gewond.

Nog zeker twee weken in de cel

De rechter-commissaris besloot maandag de schorsing van zijn voorlopige hechtenis op te heffen omdat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn vrijlating heeft gehouden. Hij zit voor veertien dagen vast en zal 'binnen die tijd voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen'.

Militairen die ergens van worden verdacht, staan terecht bij de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. De rechtbank in Gelderland heeft zowel een militaire kantonrechter als een militaire politierechter en een meervoudige militaire kamer.

Bij de aanrijding in Weert kwam een man van 83 om het leven.