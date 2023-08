Artsen reageren op beweringen over zonnebrillen en zonnebrandcrème

Artsen maken zich zorgen over gezondheidsclaims van influencers Lars van den Nieuwenhoff uit Eindhoven en Joep Rovers uit Den Bosch. Op social media verspreid Lars de boodschap dat je je niet hoeft in te smeren met zonnebrandcrème en beide heren zeggen dat een zonnebril niet nodig is. 80.000 Nederlanders per jaar krijgen een vorm van huidkanker en het aantal huidkankerpatiënten stijgt. Volgens experts is de boodschap dan ook een zorgelijke ontwikkeling: "Het slaat echt nergens op."

Van den Nieuwenhoff en Rovers hebben veel volgers en verspreiden verschillende claims over de zon via Instagram. Lars verkoopt een online boek over zonnetraining. Bij deze 'methode' ga je steeds vaker en langer onbeschermd in de zon, waardoor je huid gewend zou raken aan de zon en je geen zonnebrandcrème meer nodig zou hebben.

Omroep Brabant legde een aantal claims uit het boek van Lars van den Nieuwenhoff voor aan twee artsen:

Sharon Dodemont, dermatoloog (huidarts) bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven,

Manon van Hecke, oogarts bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

1. Door zonnetraining raak je gewend aan de zon en heb je geen zonnebrand meer nodig.

Dit klopt niet, volgens dermatoloog Dodemont: "Wanneer je vaker in de zon bent geweest, verbrand je inderdaad iets minder snel. Je huid heeft schade opgelopen en maakt daarom een beschermlaag aan. Daardoor wordt je huid ook bruin. Dit wil niet zeggen dat het verstandig is om zonder zonnebrand in de zon te gaan. Je lichaam geeft juist het signaal dat je jezelf moet beschermen."

Volgens de dermatoloog is zonnetraining onzin. "Het is bewezen dat je als bouwvakker of boer meer risico loopt om huidkanker te krijgen, omdat je met deze beroepen bijna altijd buiten werkt. Ze hebben eigenlijk jarenlang zulke zonnetraining gedaan en toch krijgen zij vaker huidkanker."

2. Vroeger hadden we geen zonnebrandcrème nodig, omdat we toen op een natuurlijkere manier met de zon omgingen.

Volgens Dodemont slaat deze vergelijking nergens op. "Er was vroeger ook huidkanker, maar mensen waren veel meer binnen. Tegenwoordig leven mensen langer en gaan we veel vaker op zonvakantie. Dat zien we terug in het stijgend aantal patiënten."

3. Het is niet erg om een klein beetje te verbranden.

Dit is volgens de dermatoloog onterecht: "Als je zo gaat redeneren is een klein beetje roken ook niet erg, maar zo werkt het niet. Feit is dat er schade is aan de huid wanneer je je verbrandt. Het is onomstotelijk bewezen dat zonverbranding huidkanker kan veroorzaken."

4. Je moet UV-licht in je ogen ontvangen. Wanneer je een zonnebril draagt, zorg je ervoor dat je nooit goed tegen licht zal kunnen.

Oogarts Van Hecke: "Het klopt dat je oog gewend kan raken aan feller licht en er is ook verschil tussen mensen. Mensen met een donkere iris kunnen vaak feller licht verdragen dan mensen met een lichte iris. Van zonblootstelling krijg je een donkerdere iris en daarmee kan je meer licht verdragen."

'Toch moet je bij hoge UV-straling wel een zonnebril dragen. Dat heeft niks te maken met gewenning. Het is bekend dat de zon op lange termijn slecht kan zijn voor je ogen. Als je nooit een zonnebril draagt, kan je eerder allerlei oogziekten krijgen, zoals staar of huidkanker rondom het oog."

5. Je hebt UV-A-straling (een van de soorten UV-straling) nodig in je ogen omdat je anders bepaalde stoffen niet opneemt. Zonder UV in je ogen ben je gedoemd om ongelukkig en misschien zelfs wel depressief te worden.

Dat is nieuw voor Van Hecke: "Ik kan er helemaal niks over vinden, want het is gewoon niet waar. Het is belangrijk om je oog en de huid daaromheen te beschermen. Dat je daar ongelukkig van zou worden is onzin."

6. Het is niet slim om in de ochtend een zonnebril te dragen, omdat je brein dan denkt dat het avond is. Daardoor raakt je biologische klok in de war.

Daar zit wel een kern van waarheid in, volgens de oogarts. "In je netvlies heb je lichtgevoelige cellen waar het licht op valt en dat zorgt voor die biologische klok. Als je een donkere zonnebril draagt, komt er minder licht door, met name in de ochtend." Volgens de influencers raakt je biologische klok ook verstoord door een gewone bril of lenzen, maar volgens Van Hecke is dat onzin.

"Je hoeft zeker niet de hele dag je zonnebril te dragen, maar wel als de UV-straling het sterkst is, tussen twaalf en drie uur 's middags. Dat geldt ook op plekken met veel reflectie, zoals op het water of in de sneeuw."

Lars van den Nieuwenhoff laat in een reactie weten dat hij een fundamenteel andere kijk heeft op de relatie tussen licht en gezondheid dan deze artsen en dat volgens hem de tijd zal leren wie het dichtst bij de waarheid zit.

