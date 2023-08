Noa Lang vraagteken bij PSV dat vol voor de winst wil gaan in Graz

PSV verdedigt dinsdag een 4-1 voorsprong tegen Sturm Graz. In Oostenrijk waakt de Eindhovense ploeg voor onderschatting en is het vooral de vraag of Noa Lang kan starten. De aanvaller heeft nog last van een pijntje. Het is wachten hoe hij de laatste training doorstaat.

Natuurlijk zijn er gekkere dingen gebeurt in het voetbal, maar dat PSV morgen de 4-1 voorsprong verspeelt in Graz lijkt onwaarschijnlijk. Toch weten de Eindhovenaren dat ze er nog niet zijn.

“Ik waak er echt voor om in de voorbereiding te benadrukken dat we al met 4-1 voorstaan”, vertelde Bosz maandagmiddag. “We moeten respect hebben voor de tegenstander. We weten wanneer ze gevaarlijk kunnen zijn en dat is bij standaardsituaties. Tot nu toe hebben we ook pas één tegengoal gehad in een officiële wedstrijd, die kwam uit een standaardsituatie tegen Sturm Graz.”

Geen verslapping bij PSV dus dat ook gewoon met de sterkste en fitste elf gaat starten. Of Noa Lang daarbij hoort, is nog de vraag. De linksbuiten en smaakmaker van PSV werd zaterdag in de tweede helft gewisseld vanwege een pijntje. Dat pijntje lijkt nog niet helemaal weg en dus is het afwachten hoe hij de training van maandagavond doorstaat. “Alle spelers moeten morgen fit zijn. Anders laat ik ze niet spelen”, was de trainer zeer stellig.