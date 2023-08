Oma was kampioen veldlopen en nu gaat Cathelijn ook als een speer

Cathelijn Peeters (26) uit Dongen was nooit een supertalent. Ze is als atlete een laatbloeier en ontwikkelt zich stormachtig. Deze week staat de hardloopster op het WK atletiek en voor 2024 heeft ze al een olympisch ticket op zak. “Ik besef nog niet helemaal dat ik daar mee mag doen.”

Leon Voskamp Geschreven door

Atletiek zit in de genen van Cathelijn. Haar oma werd Nederlands kampioen veldlopen en op latere leeftijd bij de masters pakte ze diverse titels. Vader René was een landelijke subtopper op de 800 meter. “Vrijwel iedereen in de familie doet of deed aan atletiek. Ze zijn trots op me en vinden het hartstikke leuk dat ik het goed doe. Maar het belangrijkste vinden ze dat ik plezier heb.” Haar familie had tot een aantal jaar geleden niet durven dromen ooit kaartjes te hoeven kopen voor de grootste atletiektoernooien om Cathelijn in actie te zien. Oké, ze was talentvol als atlete, maar dat ze stak absoluut niet ver boven de rest uit. Als junior trainde ze ‘maar’ twee keer per week en zag ze het vooral als hobby. Haar hoogtepunt in de jeugd was een bronzen medaille op het NK 400 meter horden. Ook pakte ze twee medailles bij het kogelslingeren, niet bepaald een sport waar je snel voor moet zijn.

"Na de titel kwam het besef om meer tijd te investeren."

In 2018 maakte ze de overstap naar de senioren. Een jaar later ging bij Cathelijn de knop om. “Ik vond rennen leuk en deed mijn best. Pas in 2019 en al helemaal na mijn Nederlandse titel op de 400 meter horden in 2020 kwam voor mij echt het besef dat ik meer tijd moest investeren om beter te worden.” Daar waar topatleten fulltime met hun sport bezig zijn, had Cathelijn een baan van 32 uur per week. In haar vrije tijd trainde ze vier keer per week bij atletiekvereniging Prins Hendrik in Vught. Die vier trainingen werden er zes en tegenwoordig traint ze negen keer per week met daarnaast een job van 8 uur. Een flinke investering die haar een plek in de Nederlandse top opleverde. “Met trainingen merkte ik dat het steeds sneller ging, maar als je dan ook echt de sterk verbeterde persoonlijk records op het bord ziet staan, blijft dat verrassend. Als ik bedenk waar ik nu sta tegenover vorig jaar, dan gaat het met enorme stappen.” 2023 is vooralsnog een topjaar voor Cathelijn. Met het estafetteteam werd ze Europees indoorkampioen op de 400 meter. Individueel liep ze outdoor op de horden naar een tijd van 54,56 seconden. Daarmee kwalificeerde ze zich voor het WK in Boedapest. Ook maakt ze deel uit van de estafetteselectie. “De estafetterace ging in 2022 mis door een foute wissel, maar dit jaar willen we minimaal de finale halen. Tijdens mijn eerste individuele WK wil ik heel graag de halve finale lopen en dan voor mijn beste race van het seizoen gaan.”

"Ik had nooit verwacht op de Spelen te staan."