Op date met een kitten die een baasje zoekt: 'Kijken welke me leuk vindt'

Dierenliefhebbers die op zoek zijn naar een kitten, kunnen op date bij de dierenopvang in Eindhoven. De Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven (ROZE) regelt korte afspraakjes met jonge katten om te kijken of het klikt. De zusjes Puk (11) en Eef (9) zijn op zoek: "Ik kijk of een kat naar me toe komt en me leuk vindt."

Het is volgens Alma belangrijk dat die kittens snel weer een thuis krijgen. "Hoe langer een dier in een opvang blijft, hoe minder sociaal en hoe banger het dier zal worden. Dat is niet ideaal als ze later in huis worden genomen."

De zusjes Puk en Eef Scharroo komen samen met hun ouders kijken. Ze zoeken twee kittens die passen bij de twee katten die ze al hebben. En dat moet wel lukken, want als ze de diertjes zien, smelten de meisjes helemaal weg. "Onze eerste twee kittens waren heel leuk, dus dat willen we graag opnieuw", zegt Eef.

Puk is ondertussen helemaal weg van een gevlekte kitten. "Die groene oogjes zijn zo schattig, die wil ik wel", zegt ze met een grote glimlach. Maar dat geeft volgens moeder Linda niet de doorslag. "Dat is wel het gevaar met kinderen, die vinden alle kitten schattig en knap", zegt ze lachend. "We gaan vooral kijken of de diertjes ook naar ons toe durven te komen en of we er een goed gevoel bij hebben."

En dat is ook precies hoe ROZE het had bedacht. "Katten mogen zelf kiezen of ze naar de mensen toe gaan", legt Alma uit. "Ze moeten eerst even aan elkaar wennen. Vaak zie je dan dat er iets moois ontstaat. Maar soms kan het ook zijn dat een kat niet op de mensen af gaat. Dan moeten we concluderen dat het niet werkt."