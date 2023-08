Martijn vluchtte uit Slovenië en haalt nu geld op voor achtergebleven gezin

Het gezin van Martijn Leichtenberg uit Berghem werd een week geleden geëvacueerd uit Slovenië, toen het land werd getroffen door overstromingen en aardverschuivingen. Een dag na terugkomst besloot de Brabander een doneeractie op te zetten voor een gezin dat hun huis is kwijt geraakt door het enorme natuurgeweld. “Wij zijn de bus ingestapt en hebben de ellende achter ons gelaten, maar die mensen daar zitten er nog”, zegt hij.

"We zagen vanuit ons vakantiehuisje dat de rivieren buiten hun oevers waren getreden, er dreven auto’s voorbij en er was veel kapot. Door het noodweer was de stroom uitgevallen en hadden we geen internet. Daardoor wisten we op dat moment niet hoe ernstig de situatie was”, blikt Martijn terug. “We konden we ons huisje niet uit, want dat lag tussen twee overstroomde riviertjes. De bruggen en wegen om weg te komen, waren kapot en onbegaanbaar geworden."

Het gezin werd geëvacueerd. Per helikopter en bus lukte het Martijn en zijn gezin om weer naar Nederland te komen. Bij terugkomst, ruim een week geleden, wilde Martijn iets terugdoen voor de mensen die achterbleven, die niet konden vluchten.