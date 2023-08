Twee prachtgoals helpen PSV aan nieuwe zege op Sturm Graz en play-offs

PSV heeft de play-offs van de Champions League bereikt. Tegen Sturm Graz kwam het ondanks een achterstand terug in de wedstrijd en wist het net als een week eerder te winnen van de Oostenrijkse club. Na 90 minuten stond er een 1-3 eindstand op het scorebord. Namens de Eindhovenaren scoorden Veerman, De Jong en Pepi. In de play-offs mag PSV revanche gaan nemen op Rangers FC. De Schotse club blokkeerde het vorige seizoen PSV de weg naar het miljoenenbal van de Champions League.

Dat kwam ze ook duur te staan want na 26 minuten kwam de Oostenrijkse club via William Boving op voorsprong. Patrick van Aanholt ging onder een voorzet door waarna de aanvaller de 1-0 binnen kon volleren.

Niets leek de play-offs van de Champions League PSV nog in de weg te staan na de 4-1 zege in eigen huis vorige week. Maar juist daarin zat het gevaar voor de Eindhovenaren. Het begon zwak aan de wedstrijd en liet zich afbluffen door Sturm Graz.

Wakker

Even leek het ook snel 2-0 te gaan worden maar PSV werd op tijd wakker. Het draaide binnen tien minuten de achterstand om in een voorsprong. Eerst was het Joey Veerman die het eindstation was van een vlot lopende aanval. Hij schoot beheerst de gelijkmaker binnen.

Vijf minuten voor rust was het Luuk de Jong die op aangeven van Jordan Teze schitterend raak kopte. Hij zette PSV op voorsprong en vooral in nog veiligere haven. Bij Sturm was het geloof op een stunt weg en duidelijk was dat de Eindhovenaren naar de play-offs gingen.

Penalty

In de tweede helft kreeg PSV nog de nodige kansen via Ismael Saibari, die een basisplaats had in Graz, André Ramalho en Johan Bakayoko. Aan de andere kant werd een doelpunt van David Affengruber afgekeurd na ingrijpen van de videoscheidsrechter.

Die VAR pakte nog een keer goed uit voor PSV toen het een kleine tien minuten voor tijd een strafschop kreeg na een handsbal van Wüthrich. Ricardo Pepi faalde niet van elf meter en bepaalde de eindstand op 3-1.

Play-offs

PSV bereikt voor het derde jaar op rij de play-offs van de Champions League. Het is nog één horde verwijderd van de groepsfase. Maar in deze ronde ging het juist de afgelopen twee jaar mis. Eerst was Benfica te sterk over twee wedstrijden en afgelopen jaar was het Rangers FC dat profiteerde van gestuntel aan Eindhovense zijde.

Volgende week en een week later zijn de Schotten weer de tegenstander. Dan moet er revanche worden genomen op afgelopen seizoen. Lukt PSV dat dan kan het minimaal 35 miljoen bijschrijven. De Eindhovense club begint met een uitwedstrijd.