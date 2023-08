Bosz geniet na van 'heerlijk voetbalavondje' en kijkt vooruit naar Rangers

Peter Bosz maakte zich dinsdagavond geen zorgen na de openingstreffer van Sturm Graz. De PSV-trainer zag dat zijn ploeg de wedstrijd onder controle had en verdiend won. Nu wacht een nieuwe confrontatie met Rangers FC, de ploeg waar tegen het vorig jaar nog fout ging. Tijd voor revanche.

De maker van dat doelpunt, Joey Veerman, besefte dat zijn treffer nodig was. “Die kwam wel op het juiste moment. De eerste 25 minuten waren ze gelijkwaardig. Daarna waren we toch echt een maatje te groot voor dit Sturm Graz.”

Toch leek het dinsdagavond rond de openingstreffer van Sturm Graz even - onnodig - spannend te gaan worden. Desondanks zat Peter Bosz relaxed op de bank. “Ik had niet het gevoel dat we dit weg zouden geven. We hadden controle in balbezit. Het is wel afwachten of er paniek ontstaat, maar toen maakten we gelukkig zo’n geweldige goal.”

Veerman weet nog wel wat er te wachten staat op Ibrox, in Glasgow. “Dat was vorig jaar al een lekker sfeertje. Verder spelen ze heel fysiek voetbal. Daar moeten we ons tegen wapenen, maar daar zijn we dit seizoen al goed mee bezig.”

Voor de sfeer zijn ze in ieder geval niet meer bang bij PSV want ook in Graz wachtte een heksenketel. Nog één keer terugblikkend op een succesvolle avond voor de Eindhovenaren: “Het was een heerlijk voetbalavondje. Ik heb genoten van de sfeer. En dan doel ik niet alleen op de thuissupporters. Ook ons uitvak was echt geweldig.”