Tom wint olympisch ticket voor Mathieu van der Poel: 'Stuurde bedankje'

Ja, hij kreeg na afloop een appje van Mathieu van der Poel die hem bedankte. Tom Schellekens (20) uit Schijndel eindige tijdens het WK mountainbike voor beloften op de vijfde plaats. Dat leverde Nederland een ticket op voor de Olympische Spelen. Niet voor Tom zelf, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat Van der Poel ons land als mountainbiker vertegenwoordigen in Parijs. Tom zelf wil in de toekomst ook de wereldtop bereiken en niet alleen op de mountainbike.

Toen hij een jaar of twaalf was, stapte Tom voor het eerst op de mountainbike. Hij was direct verliefd en werd een topper in zijn leeftijdscategorie. “Het is een heerlijke sport in de buitenlucht. Er komt zoveel bij kijken en is onvoorspelbaar. Van klimmetjes en afdalingen tot scherpe bochten. Hoe zwaarder, hoe leuker. Bovendien hou ik van het sfeertje rondom de sport.”

De vijfde plaats op het WK in Glasgow was genoeg voor een olympisch ticket voor Nederland. “Mijn doel was om de top vijf te halen en dat is gelukt. Tijdens de wedstrijd heb ik alles goed gedaan. Dat ik nu een olympisch startbewijs heb veroverd, is mooi voor ons land. Het is overigens meer dan terecht dat Mathieu van der Poel naar Parijs gaat, ik kan nog lang niet aan hem tippen. Ik rij nog een paar jaar bij de beloften, dan zou het wel heel onrealistisch zijn om al in de top bij de elite mee te rijden.”

Die wereldtop blijft wel het doel. Niet alleen op de mountainbike, maar ook op de weg. Tom heeft namelijk voor twee jaar getekend bij het Jumbo-Visma Development Team. “Ik heb een vermogensmeter op mijn mountainbike zitten en door de cijfers die dat oplevert, ben ik in beeld gekomen bij de opleidingsploeg. Hier kan ik me verder ontwikkelen als mountainbiker en de volgende stappen zetten. Daarnaast krijg ik de kans als wegwielrenner. Fem van Empel en Milan Vader zijn me bijvoorbeeld voor gegaan.”

Beide sporten versterken elkaar denkt Tom. “Het explosieve en de techniek van het mountainbiken, het tactische van het wielrennen. In beide disciplines kan ik het beste meenemen en daardoor nog beter worden.”