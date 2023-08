Man belde om in te halen en werd mishandeld: 'Zat onder het bloed'

Bellen om er langs te kunnen met de fiets is een man van 54 uit Roosendaal zaterdagavond duur komen te staan. Hij kreeg twee flinke klappen in zijn gezicht van een van de mannen die hij probeerde in te halen. Met als resultaat een gescheurde lip en neus en flink wat hoofdpijn. Een paar dagen later is zijn gezicht nog geel en blauw en aan het werk is de man, die machinist is, woensdag nog niet.

"Ik kwam rond kwart voor tien van het station in Roosendaal, na een late dienst op de trein, en reed op de Stationsstraat toen ik voor me vier mannen op drie fietsen zag rijden. Ik kon er niet langs dus ik belde. Het leverde me meteen heel wat commentaar op. 'Sodemieter op', werd er geschreeuwd en: 'Ga op de weg fietsen'." "Omdat ik er nog steeds niet langs kon, belde ik nog een keer en uiteindelijk wist ik me er langs te wringen", doet de man die anoniem wil blijven zijn verhaal.

"Ik kreeg twee behoorlijke klappen in mijn gezicht. Ik bloedde flink."

Toen hij de mannen had ingehaald, kreeg hij in zijn woorden 'nog steeds allerlei verwensingen naar zijn hoofd'. Waarop de machinist besloot af te stappen met het idee duidelijk te maken dat dit toch allemaal niet nodig was. Maar aan een gesprek had de man die achterop zat bij een van de fietsers geen behoefte, zo bleek al snel. "Ik kreeg twee behoorlijke klappen in mijn gezicht en mijn bril belandde op de grond. Ik bloedde flink en wilde meteen 112 bellen. Zonder bril zag ik echter niks dus dat lukte niet." Omdat zijn belager er inmiddels vandoor was en omdat hij flink onder het bloed zat, besloot hij naar huis te fietsen en daar 112 te bellen. Thuis aangekomen besloot zijn geschrokken vrouw dat het verstandig was eerst langs de huisartsenpost te gaan. Daar werden zijn lip en neus gelijmd. "Niet gehecht, want dat zou meer littekens opleveren."

"Ik werk al meer dan dertig jaar bij de NS en ook daar merken we de verharding."