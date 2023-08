De ‘plaknachten’ beginnen weer: het koelt 's avonds maar amper af

Wie geen fan is van zweterige nachten zal de borst moeten natmaken vanaf vrijdag. Letterlijk trouwens, want tot en met woensdag worden er heel warme nachten verwacht. Met temperaturen van nog wel twintig graden.

Dat meldt Weerplaza. Vrijdag is de eerste dag dat de temperatuur ruim over de 25 graden gaat in Brabant. Dit is naar verwachting de warmste dag van de week. Heel lokaal kan het misschien wel dertig graden worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het dan warm: het kwik kan zomaar op twintig graden blijven hangen.

Warme slaapkamers

De dagen en nachten erna zijn iets koeler, maar alsnog heel warm. “Overdag wordt het tussen de 25 en 30 graden in de provincie. En ook ’s avonds houdt de warmte tot zeker woensdagnacht aan, variërend tussen de 15 en 18 graden”, aldus Weerplaza.

Sterker nog, hoewel het buiten na vrijdag koeler is dan de dagen ervoor, zal het in de slaapkamer enkel warmer worden als je geen airconditioning hebt. “De warmte kan het huis niet verlaten. Dus de plaknachten keren zeker terug.”

LEES OOK: Brabantse nachten zijn... warm (maar je kunt er wat aan doen)