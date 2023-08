Rianne ziet trimsalon in vlammen opgaan, de schade moet ze zelf betalen

Rianne van de Wiel-Hertogs voor haar afgebrande trimsalon. Onder de twee zwarte brandvlekken stonden de fietsen op te laden. Volgende 1/2 Rianne van de Wiel-Hertogs voor haar afgebrande trimsalon.

Het levenswerk van Rianne van de Wiel-Hertogs uit Breugel is van de ene op de andere dag verloren gegaan. Maandag brak er brand uit in haar hondentrimsalon Ala Pluto. Binnen enkele minuten stond het hele gebouw in brand. De trimsalon zat in een schuur achter haar huis. In het dak bleek asbest te zitten. Daar zijn Rianne en haar man niet voor verzekerd. Het opruimen van het asbest en het slopen van de stal moeten ze dus zelf betalen. "Het is zo onwerkelijk."

Rianne is woensdag nog in de war van wat er allemaal is gebeurd. De schuur achter haar huis is afgezet met gele linten, die aangeven waar het asbest is terechtgekomen. Bij inademing kan deze gevaarlijke stof kankerverwekkend zijn. Alle spullen van haar trimsalon zijn in vlammen opgegaan. De brandlucht is nog goed te ruiken in de omgeving. "Dit is gewoon diep triest om te zien zo", zegt ze. "Er komt opeens zoveel op je af, alles is onzeker. Ik kan er niet meer goed van nadenken." De brand is ontstaan in het voorste gedeelte van de schuur. Rianne wijst naar twee grote zwarte brandvlekken. "Daar stonden twee elektrische fietsen. Ze stonden op te laden toen een van de accu's in brand vloog", zegt Rianne. Zij en haar man hadden de fietsen net gekocht. "Van tevoren hadden we zelfs onderzoek gedaan naar welke fietsen het veiligst zouden zijn. Het is onwerkelijk dat zo'n fiets dan ons hele levenswerk vernietigt." De brand brak maandagmiddag om twee uur uit. Rianne was op dat moment thuis. "Ik stond in de keuken groenten te snijden, toen ik knallen hoorde. Het leek wel vuurwerk. Toen ik uit het raam keek, schrok ik heel erg. De hele stal stond in brand. Ik zag de vlammen eruit komen. Het was echt verschrikkelijk."

"Trimmen is wat ik het liefste doe."

Rianne raakte in paniek en belde 112. "Gelukkig was er verder niemand. Ik was alleen met de honden thuis", herinnert ze zich. "Ik was wel heel bang dat de brand over zou slaan naar het huis. De dieren wilde ik daarom snel weg hebben. De buren hebben al mijn hondjes opgevangen. Dat was een hele opluchting." In de schuur had Rianne al zo'n veertien jaar haar trimsalon. Ze heeft een hoop vaste klanten, die van over de hele wereld komen om hun honden daar te laten trimmen. Dat dat nu niet meer kan, vindt ze verschrikkelijk. "Trimmen is wat ik het liefste doe. De hondjes zijn mijn lust en mijn leven. Het liefst zou ik 's ochtends opstaan en weer in mijn eigen trimsalonnetje gaan werken, alsof er niks aan de hand is."

"Ik heb nog geen schaar of kam."