Pierre van Hooijdonk gaat zijn excuses aanbieden aan Ajax-trainer Steijn

Voetbalanalist Pierre van Hooijdonk heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Steijn. In het programma Studio Voetbal beweerde de oud-voetballer van NAC zondag dat Steijn in zijn tijd als coach bij de Bredase club betrokken was bij 'duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers'. "Die opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt", schrijft de Van Hooijdonk op de site van de NOS.

"Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en daarom had ik had ik hem niet moeten maken", gaat hij verder. "Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gzegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact met hem op om wat tussen ons speelt, uit te praten." Steijn werkte in het seizoen 2020/2021 bij NAC. Van Hooijdonk, die nu een functie in de Raad van Commissarissen bij de club heeft, was destijds niet officieel bij NAC betrokken. Wel voetbalde zijn zoon Sydney dat jaar voor de club. Kort geding

Eerder op de woensdagmiddag spande Steijn nog een kort geding aan tegen Van Hooijdonk voor smaad en laster, omdat hij niet voor zijn deadline zijn excuses aan heeft geboden. Inmiddels heeft Steijns advocaat laten weten dat de zaak pas van de baan is, als Van Hooijdonk zijn uitspraken schriftelijk én in Studio Voetbal terugneemt.