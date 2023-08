Steeds minder kerken: vier van de vijf kerken in Zundert gaan dicht

We weten dat er steeds minder katholieken naar de kerk gaan en dat er steeds meer kerken sluiten. In de gemeente Zundert gaat het nu wel heel hard. De parochie onttrekt vier van de vijf kerken aan de eredienst. In Achtmaal, Wernhout, Klein-Zundert en Rijsbergen gaan de kerkdeuren dicht. En dat wordt daar betreurd: "Hoe moet dat dan straks met dopen, trouwen en uitvaarten?"

Meer katholieke kerken in Brabant sluiten de deuren. Er gaan steeds minder gelovigen naar de kerk. De mensen die nog wel gaan, zijn vaak op leeftijd. Dit proces is al decennia aan de gang, maar soms gaat het ineens wel erg hard.

De vier kerken in de gemeente Zundert sluiten binnen drie tot acht jaar. Alleen de kerk van de Heilige Trudo in Zundert blijft open voor erediensten. "Niet alleen het aantal katholieke kerkgangers daalt, ook het team dat erediensten kan leiden", licht Theo Snepvangers van de parochie Christus Koning toe.

De parochie deed bijna twee jaar onderzoek onder parochianen en inwoners over de toekomst van de kerkgebouwen. "We wilden ook weten waar we financieel aan toe waren, want alle vijf kerken in de winter warm stoken en onderhouden is een kostbare zaak", aldus Snepvangers.

Ondanks de conclusie van het onderzoek reageren inwoners vooral teleurgesteld op het nieuws van de sluitingen. "Erg jammer dat de kerk van Achtmaal dichtgaat, maar je kunt mensen niet dwingen naar de kerk te gaan. Ik ben zelf ook gelovig opgevoed, maar dat wil niet zeggen dat je altijd naar de kerk moet. Maar hoe moet het dan straks met dopen, trouwen en uitvaarten?"

Ook in Wernhout is er teleurstelling. Ook bij een jonge vrouw: "Ik vind het wel even wennen. Ik ben in deze kerk gedoopt en ik heb hier mijn eerste communie en mijn vormsel gedaan. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel. Er worden steeds minder kinderen gedoopt en er zijn steeds minder gelovigen."