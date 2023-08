Ontdekking drugslab leidt naar tweede vondst in dorp verderop

Aan de Helsedijk in Willemstad is woensdagmiddag een drugslab gevonden. In het lab werden drie verdachten op heterdaad betrapt. De politie verwacht dat de vondst een link heeft met het drugslab dat eerder op de dag werd ontdekt in Heijningen.

"We gaan er vanuit dat beide zaken verband met elkaar houden", schrijft de politie op Twitter. "Na verdachte bewegingen zijn we direct het pand binnengegaan. Daar hebben we drie verdachten op heterdaad betrapt."

De komende uren gaat het onderzoek verder. "Specialisten zullen tot diep in de nacht bezig zijn."

Ketels voor amfetamine

Aan de Postbaan in Heijningen ontmantelde de politie woensdagochtend al een grote drugsoperatie. In een schuur werden daar onder meer grote ketels gevonden, die gebruikt worden bij de productie van amfetamine.

Inmiddels is duidelijk dat er in het verleden ook daadwerkelijk drugs zijn gemaakt. Bij die ontdekking werden al twee mensen opgepakt: de 32-jarige bewoner van het huis en een 58-jarige Tilburger.

Evenaring 2022

Het lab in Heijningen was het dertiende drugslab of drugsgerelateerde lab dit jaar in de politieregio Zeeland en West-Brabant. In heel 2022 werden er in die regio veertien labs ontdekt. Met de nieuwe vondst in Willemstad is dat aantal nu dus al geëvenaard.

Bekijk hieronder hoe het drugslab in Heijningen werd ontmanteld: