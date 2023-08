Hoogbejaarde man rijdt met auto Chinees restaurant binnen

Een 88-jarige man is in Rosmalen met zijn auto dwars door de voordeur van Chinees restaurant Keyzer Palace gereden. Het ging mis toen hij bij het verlaten van het parkeerterrein het gaspedaal indrukte, in plaats van de rem.

De man kwam er zonder grote verwondingen van af. Hij is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Wel is zijn rijbewijs ingevorderd. Het CBR zal moeten beoordelen of de man dat nog terugkrijgt.

De ingang van het restaurant is veranderd in een grote ravage. Op het moment van het ongeluk zaten er al gasten in het restaurant. Die hoorden een enorme klap en zagen platen uit het systeemplafond naar beneden komen.

"Ineens was er een harde knal", vertelt Mark, die ook rustig zat te eten. "We dachten eerst aan een gasexplosie in de keuken. Maar toen we die kant op renden, zagen we plots die auto in de hoofdingang staan. Ik ben niet echt geschrokken, maar je weet even niet wat er gebeurt."

Mark besloot direct actie te ondernemen. "Ik ben over de auto heen geklommen naar de bestuurderskant. Daar heb ik de auto uitgezet en de man gerustgesteld. Gelukkig was 'ie niet zwaar gewond."

Ook Joey zat op het moment van de crash aan tafel. "Toen kreeg ik die plaat uit plafond in mijn nek. Die meneer vertelde me later dat hij hier iedere week om dezelfde tijd komt. De plek waar hij dan altijd parkeert, was nu bezet. Toen hij een ander plekje zocht, drukte hij per ongeluk het gas in in plaats van de rem. Toen is hij door de struiken zo de deuren in gereden."

Het restaurant blijft de rest van de avond wel gewoon open. Gasten kunnen via de ingang van het afhaalgedeelte naar binnen.