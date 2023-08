Vermiste Angelika (12) is in goede gezondheid gevonden: 'Ik tril van geluk'

De 12-jarige Angelika uit Drunen is weer terecht. Dat laat haar tante woensdagavond weten aan Omroep Brabant. Het meisje werd sinds dinsdagavond vermist.

Anna, de tante van het meisje, meldt dat ze in Arnhem is gevonden. "We zijn net door de politie gebeld. Ze is nu op het bureau in Den Bosch. We hebben haar nog niet gezien, dus gaan zo naar haar toe."

Wel is duidelijk dat Angelika het goed maakt. "Ze is gezond", vertelt Anna. "We willen iedereen heel erg bedanken voor alle hulp en het zoeken. Dit was zo'n moeilijke tijd voor haar ouders. We geven haar zo een grote knuffel. Ik tril nog van geluk en heb er eigenlijk geen woorden voor."

Waar Angelika in de tussentijd is geweest, is nog niet bekend.