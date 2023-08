84.000 euro gestolen uit kas van ziekenhuisstichting: 'Hard voor donateurs'

De penningmeester van de Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom heeft een bedrag van 84.000 euro verduisterd. De man is meteen uit zijn functie gezet en er is aangifte gedaan. Ook wordt geprobeerd het geld terug te krijgen.

De penningmeester wist de 84.000 euro te verduisteren tussen juni 2021 en juni 2023. Piet van den Kieboom, voorzitter van het bestuur van de stichting is behoorlijk ontdaan: “Het gaat om veel geld. Geld dat we hadden willen besteden voor de patiënten in het Bravis ziekenhuis. We zijn flink aangeslagen.”

De fraude kwam aan het licht toen de Rabobank zag dat er opvallend veel contant geld werd opgenomen. "Wij zagen toen dat er met het bankpasje dat in het bezit was van de penningmeester regelmatig werd gepind sinds juni 2021", vertelt Van den Kieboom.

Beslag op zijn huis

Het bestuur is meteen met de penningmeester in gesprek gegaan en hij bekende dat hij het geld heeft gestolen. "Hij is direct geroyeerd als lid van het bestuur en uit zijn functie gezet. Hij heeft gezegd dat hij wil meewerken aan het terugbetalen van het gestolen geld, maar tot nog toe hebben we nog geen cent gezien. Daarom zijn we een civiele procedure gestart en is beslag gelegd op zijn huis."

De stichting heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer kan gebeuren: “Denk aan het vierogen-principe, waarbij opdrachten aan de bank altijd door twee bestuursleden ondertekend moeten worden.”

Van den Kieboom: “Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht bij donateurs hard aankomt. Het geld was immers bedoeld om het verblijf van patiënten en hun familie in het Bravis ziekenhuis te veraangenamen. We kopen er bijvoorbeeld speciale stoelen voor of kleden de kinderafdeling aan. Daar staan we als stichting nog steeds voor en daar blijven we ons voor inzetten.”