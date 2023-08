Amateurclub wil weer betaald voetbal gaan spelen: 'Begint met businessclub'

Profvoetbalclub RBC Roosendaal werd twaalf jaar geleden failliet verklaard en moest helemaal opnieuw beginnen in de kelder van het amateurvoetbal. Na weer een promotie speelt de ploeg nu in de eerste klasse, maar dat is voor veel clubmensen nog niet genoeg. Zo wil commerciële man Hans van der Ende terug naar het betaald voetbal en haalt sponsor na sponsor binnen.

RBC heeft een fanatieke kern van supporters en vrijwilligers die de voormalige profclub nog steeds op handen dragen. Na bittere tijden zorgen zij ervoor dat de Roosendaalse trots nog altijd op de voetbalkaart staat. Hans van der Ende is een van die fanatiekelingen. Hij ontfermt zich over de commerciële zaken en harkt de centen binnen. "Ik noem mezelf professioneel vrijwilliger", zo zegt hij. "Ik krijg er geen vergoeding voor en doe het puur uit clubliefde om RBC te helpen. Met een aantal mensen willen we de club weer opbouwen en dat gaat commercieel als een malle."

"De uitbreiding van het sponsorbestand heeft RBC tonnen opgeleverd."

Hans van der Ende zorgde er bijvoorbeeld in 2,5 jaar tijd voor dat het sponsorbestand van dertig geldschieters uitgroeide naar tweehonderd. Hij begon ooit bij RBC en werkte jaren als commercieel manager in het profvoetbal. Hij weet dus hoe de zaken aan te pakken. Als eerste blies Van der Ende nieuw leven in de businessclub. Na het faillissement van RBC in 2011 lag dat volledig op z'n gat. "Het bedrijfsleven in Roosendaal had geen platform meer om samen te komen", zegt Van der Ende. "Dat misten ze. Voor zaken, maar zeker ook de gezelligheid van een wedstrijd met een pilsje en wat pinda's. Ik heb ze dat teruggeven en dat brengt onze ambities mooi samen. We gaan enorm hard en daar zijn we trots op."

"Terugkeren naar het betaalde voetbal is een wens van wel meer mensen."

Voor RBC is het natuurlijk belangrijk dat er meer geld in het laatje komt. "Bedragen zijn niet zo spannend, maar ik kan zeggen dat we tonnen hebben opgehaald", vervolgt de commerciële man van RBC. "Financieel zijn er nu meer mogelijkheden en dat leverde vorig seizoen al het kampioenschap en promotie naar de eerste klasse op. Met een nieuwe trainer en alle gedane versterkingen hopen we dit seizoen door te stoten." Uiteindelijk moet dat leiden tot zijn grote droom. "Mijn wens is dat we op termijn terugkeren in betaald voetbal", zegt Hans. "We moeten nog veel en grote stappen maken, maar ik denk dat dit uiteindelijk moet lukken. Dan praten we over acht jaar of langer. Ik sluit echter niets uit en ik denk dat er bij RBC wel meer mensen die droom hebben."

"We willen de band met de oude fans versterken en de nieuwe enthousiast maken."