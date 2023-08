Ramkraak op juwelier duurde maar 1 minuut en 40 seconden

De ramkraak op juwelier Herman Geurts in Someren woensdagnacht duurde bij elkaar precies 1 minuut en 40 seconden. Drie mannen ramden de gevel van de juwelierszaak aan de Kanaalstraat en gingen er snel weer vandoor.

Uit beelden van een camera in de buurt blijkt hoe snel de mannen te werk gingen. De buurtbewoner, die anoniem wil blijven, vertelt wat hij zag op de camerabeelden: “Er kwamen rond half vier twee auto’s aanrijden. De latere vluchtauto parkeerde op de parkeerplaats aan de overkant. De auto waarmee de ramkraak werd gepleegd, reed tussen de gemetselde muurtjes het pleintje op voor de juwelier.”

“De chauffeur bleef de hele tijd in de vluchtauto zitten, maar de bijrijder rende naar de andere auto bij de juwelierszaak. Samen met de chauffeur van die auto pakte hij een rolcontainer die op het pleintje stond en zette die achter de Volkswagen Polo. De chauffeur van de Polo stapte weer in en ramde die container twee keer tegen de glazen pui. Daarna renden ze samen naar binnen en hoorde ik nog wat glasgerinkel.”

Binnen de kortste keren waren de twee mannen weer buiten. “Ze renden naar de vluchtauto, die inmiddels bij de bushalte stond en stapten in. Daarna gingen ze er met zijn drieën met piepende banden vandoor.”

De getuige kon niet precies zien of de mannen iets buit hadden gemaakt. “Eentje had wel iets in zijn hand, volgens mij. Maar ik kon het niet goed zien. Er zat maar een minuut en 40 seconden tussen het moment dat de mannen kwamen aanrijden en weer wegreden.”

De drie mannen werden nog achtervolgd door de politie, maar in de buurt van Maarheeze verloor de politie ze uit het oog.

In de juwelierszaak is het een grote ravage. De juwelier laat niemand binnen in zijn zaak waar donderdag tegen de middag nog steeds onderzoek wordt gedaan. "Het is een chaos binnen. Alles ligt door mijn winkel en ik heb geen idee wat er allemaal weg is. Ik moet nog zoveel gaan regelen."