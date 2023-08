Joep mocht ineens niet meer mee naar het WK maar dat maakte hem juist beter

Hij was jarenlang niet weg te denken uit de nationale ploeg. Dat Joep de Mol (27) aan het begin van dit jaar niet werd opgenomen in de WK-selectie kwam voor hem als een klap in het gezicht. Na het keiharde nieuws van bondscoach Jeroen Delmee veranderde het hockeyleven van de verdediger uit Berkel-Enschot. In positieve zin welteverstaan.

Joep had geen moment rekening gehouden met het nieuws dat hij niet mee zou gaan naar het WK. De afwijzing deed daarom pijn bij de Brabander. Hij had de concurrentiestrijd verloren van de jongere generatie. “Tegenslagen vormen je als mens. Hoe pijnlijk het ook was, uiteindelijk heeft het me geholpen als hockeyer.” We mogen Joep zien als een typische Nederlandse verdediger. Niet alleen de tegenstander uitschakelen, maar ook aanvallend zijn steentje bijdragen. “Ik heb altijd de drive gehad om aan de bal heel goed te zijn. Ik ben verdediger, maar sta bekend om mijn spel met bal. Voor mijn gevoel had ik pas een goede wedstrijd gespeeld als ik een aantal keer al dribbelend naar voren was gegaan. Maar mijn verdedigende taken werden daardoor wat minder belangrijk. Hard werken doe ik altijd, maar het zag er soms wat nonchalant uit.”

"Ik heb mijn mouwen opgestroopt."

Bondscoach Jeroen Delmee pakte hem daarop aan en liet hem buiten de WK-selectie. dat was een wake-upcall voor Joep. “Ik heb mijn mouwen opgestroopt en ben met een andere instelling op het veld gaan staan. Het voornaamste doel is nu om mijn tegenstander geen ruimte te geven. Als het aanvallend kan, ga ik nog weleens mee hoor.” Naar eigen zeggen is hij nu een betere verdediger dan ooit. En dat werd ook door de bondscoach gezien. Joep werd door zijn ontwikkeling opnieuw bij Oranje gehaald voor het EK. Zaterdag speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Frankrijk. “Ik sta nu als een betere verdediger op het veld. Hoe pijnlijk het ook was dat ik het WK moest missen, als hockeyer heeft het me geholpen. Op alle fronten ben ik een stap verder, dat is nu beloond.”

"Als er iets is, zeg ik het."

Met zijn 27 jaar en 128 interlands is Joep één van de meest ervaren krachten in Oranje. Met onder andere twee EK-titels op zak weet hij wat er wordt verwacht in de top. “Ik ben niet verlegen en sta graag op de voorgrond. Als er iets is, zeg ik het. En er zijn in de ploeg meer jongens die het voortouw nemen." "Het mooie van onze selectie is dat er niemand heel duidelijk boven de groep staat, maar dat we gelijk zijn. Of je nu 20, 50 of 100 interlands achter je naam hebt staan, we zijn heel hecht. We willen met z’n allen de EK-titel pakken en kijken ook alvast naar 2024. De Olympische Spelen in Tokio was geen succes, voor Parijs moeten we een jaar lang alles opzij zetten.”

