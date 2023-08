Van fataal Stintongeluk tot het besluit over vervolging: een overzicht

Twee bedrijven en twee directeuren die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint, worden vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) bijna vijf jaar na een ongeluk in Oss dat vier het kinderen leven kostte. In de tussentijd is er veel te doen geweest over de elektrische bolderkar. Een overzicht.

2018 20 september: het ongeluk Bij een spoorwegovergang in Oss schiet een Stint onder de spoorbomen door, terwijl er een trein nadert. Vier kinderen, Dana (8), Fleur (5), Kris (4) en Liva (4), komen om het leven. De oudere zus (11) van Dana en Liva en de bestuurster (32) raken gewond.

De herdenkingsplek na het spoordrama (foto: Kevin Cordewener).

23 september: eerste onderzoek Onder meer spoorbeheerder ProRail, de politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid proberen te achterhalen wat er misging. De fabrikant van de Stint laat alle 3500 voertuigen die in gebruik zijn controleren. Ondertussen is er een enorme zee van bloemen en knuffels ontstaan bij de spoorwegovergang.

Negen tenten staan er bij de spoorwegovergang in Oss om alle bloemen en knuffels te beschermen. ( Foto: Jos Verkuilen)

1 oktober: verbod Stint Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de elektrische bolderkarren mogelijk onveilig zijn. De Stint is niet meer toegestaan op de openbare weg, tot er meer duidelijk is. 8 oktober: samenkomst na spoordrama In Theater De Lievekamp in Oss wordt stilgestaan bij het spoordrama. In het stadion van TOP Oss kunnen mensen live meekijken naar de ceremonie.

Wachten op privacy instellingen...

29 oktober: aanvraag faillissement Door het besluit om de Stint van de weg te halen, komt er geen geld meer binnen bij Stint Urban Mobility (Stintum). Het bedrijf dat de Stint maakt vraagt daarom faillissement aan. 6 november: aanvraag ingetrokken De minister van Infrastructuur en Waterstaat zegt in de Tweede Kamer dat 'een vorm van' de Stint in de toekomst misschien weer de weg op mag, als die wel veilig is. Diezelfde dag trekt Stint Urban Mobility de aanvraag voor een faillissement weer in. De directeur zou de lopende procedures over de Stint willen afwachten.

Supporters stonden tijdens de wedstrijd Vitesse-ADO Den Haag stil bij het ongeluk (foto: VI Images).

2019 5 februari: definitief verbod De Stint mag in de huidige vorm definitief de weg niet meer op. Volgens onderzoeksinstituut TNO is het voertuig onveilig. Alle problemen uit het rapport moeten eerst verholpen worden, voordat de Stint mag terugkeren. 4 juli: remmen werkten niet De bestuurster van de Stint kon vlak voor het ongeluk op geen enkele manier remmen toen ze de spoorwegovergang naderde. Dat blijkt uit onderzoek van het OM. Hoe dat kwam, is niet duidelijk. 12 september: nieuwe versie afgekeurd De Stint is inmiddels aangepast, maar mag de weg nog steeds niet op. De RDW, de overheidsdienst die voertuigen goed- of afkeurt, geeft negatief advies nadat zij de nieuwe versie heeft getest. 20 september: officiële herdenking Precies een jaar na het ongeluk is er in Oss een officiële herdenking. Burgemeester Wobine Buijs houdt een toespraak en de vader van twee omgekomen meisjes vertelt over 'het telefoontje'. In het Elzeneindpark wordt een monument onthuld.

Wachten op privacy instellingen...

16 oktober: Onderzoeksraad Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat de Stint in 2011 niet aan de veiligheidseisen voldeed en nooit had mogen worden toegelaten op de weg. Toenmalig ministier Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wist hiervan, maar verzweeg dit voor de Tweede Kamer. 20 oktober: excuses van minister Cora van Nieuwenhuizen biedt in de Tweede Kamer haar excuses aan voor het tekortschieten van haar ministerie bij de toelating van de Stint.

Wachten op privacy instellingen...

2020 10 juli: oorzaak nooit bekend De oorzaak van het Stintongeluk is nooit te achterhalen, blijkt uit onderzoek van het OM en politie. Er is geen technisch mankement, storing of menselijke fout naar voren gekomen. 3 november: opvolger goedgekeurd Verschillende keuringsinstanties hebben de BSO-bus, de opvolger van de Stint, goedgekeurd. Hij voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden en mag vanaf vandaag de openbare weg op.

Medewerkers moeten een rijexamen afleggen op de Stint (foto: ANP).